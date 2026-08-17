Aitana Bonmatí (28 años): "Desayuno dos tostadas de pan de espelta con aguacate y queso manchego, preferiblemente curado, un café con leche de avena y kiwi amarillo"

Aitana Bonmatí (Sant Pere de Ribes, 1998) es una de las mejores futbolistas de la historia. La centrocampista del F.C. Barcelona suma en su palmarés nacional cinco ligas, cinco Copas de la Reina y cuatro Supercopas. Además, también ha ganado cuatro Ligas de Campeones de la UEFA.

A nivel individual, Bonmatí ha ganado tres balones de oro y tres Premio The Best FIFA consecutivos (2023, 2024 y 2025) a la mejor jugadora del mundo. Fuera del campo, la catalana fue incluida en la lista de las 100 mujeres más influyentes del mundo, elaborada por la BBC.

Con la selección española, Aitana ha conquistado Copa Mundial de 2023 y la Liga de Naciones de la UEFA 2023-24. Comenzó a jugar a fútbol en la escuela, y más tarde pasó por el C.D. Ribes y el C.F. Cubelles, antes de fichar por la cantera del F.C. Barcelona a los 13 años de edad. Desde entonces, ha formado parte del club blaugrana.

Aitana Bonmatí en el gimnasio tras la sesión de entrenamiento / FC BARCELONA

Para mantenerse al máximo nivel, la preparación física es tan importante como cualquier otro factor más técnico. En una entrevista para El País, Bonmatí explicó cuáles eran los hábitos que seguía en su vida diaria, comenzando por el desayuno más habitual en su rutina.

La jugadora del Barça suele levantarse sobre las ocho de la mañana y toma un desayuno equilibrado que le aporta la energía suficiente para comenzar la jornada: "Dos tostadas de pan de espelta con aguacate y queso manchego, preferiblemente curado, un café con leche de avena y un kiwi amarillo. Suelo hacer siempre lo mismo".

Desde hace unos años, Aitana ha dejado de incluir carne dentro de su alimentación. "Yo dejé de comer carne por un tema de principios, no por un tema de rendimiento, por la explotación animal", explicó en una entrevista al diario AS. Aunque se trata de una decisión de la futbolista, ha tenido que adaptar su dieta para competir en el deporte de élite.

Aitana Bonmatí, durante un entrenamiento del Barça / Dani Barbeito

"Tuve que cambiar ciertas cosas, ciertas pautas de mi alimentación, porque dejaba de ingerir un porcentaje de proteína alto que podría perjudicar en la recuperación y en el desarrollo del rendimiento", detalló al citado medio. No obstante, obtiene la proteína necesaria de otros alimentos.

"No como carne, pero sí huevos y pescado, eso no lo he dejado, pero por ejemplo consumo Heura, que se ha hecho bastante famosa ahora. Como bastante, tiene bastante proteína, y no me gustaría dejar al lado la suplementación", afirmó durante la charla. Para la futbolista, la nutrición "es una parte del entrenamiento invisible, igual que el entrenamiento mental, que lo tengo muy en cuenta".