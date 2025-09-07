Ait Malek y Oihana Kortazar reinan en el Desafío Urbión 2025

Zaid Ait Malek volvió a demostrar que sigue siendo uno de los grandes referentes del trail en España al conquistar el Desafío Urbión 2025, una de las pruebas más exigentes del calendario nacional. El marroquí, afincado desde hace años en nuestro país y miembro del Team Gozalbo, se impuso en la cita de Covaleda con un crono de 3:59:29, superando por escasos segundos al soriano Pakito Alonso, ídolo local y segundo con 4:00:04. El podio lo completó el leonés Andrés García Blanco (4:06:30), que fue quien más oposición planteó en los primeros compases de carrera.

La prueba, con 37 kilómetros y 2.600 metros de desnivel positivo, recorrió de nuevo los parajes espectaculares del Parque Natural de la Laguna Negra y los circos glaciares de Urbión, consolidándose como una de las citas imprescindibles del trail running español. Con más de 250 participantes en la prueba reina y cerca de un millar en el global de la edición, la organización volvió a superar expectativas.

Desde el inicio, Ait Malek marcó el ritmo. En el paso por el kilómetro 6,9 todavía hubo alternativas, con García Blanco, Alejandro Mayor, Joel Santamaría y Jesús Gil intentando discutirle la cabeza. Sin embargo, el paso firme del marroquí fue imponiéndose y ya en la segunda mitad de carrera nadie pudo discutirle la victoria.

La emoción quedó en el pulso por la segunda plaza, donde Pakito Alonso remontó posiciones con una carrera de menos a más, recortando tiempo hasta quedarse a solo 35 segundos del vencedor.

Kortazar, dominadora de principio a fin

En categoría femenina, la guipuzcoana Oihana Kortazar volvió a dar una exhibición de fuerza y constancia. Con un registro de 4:41:05, se llevó el triunfo sin concesiones. Tras ella, Yasmina Castro (5:10:33) y Paula López Forés (5:16:19) completaron el podio.

La atleta de Elgeta no solo se adjudicó la clasificación general femenina, sino que también fue la mejor en la categoría Veterana A. Su dominio fue absoluto desde los primeros kilómetros, sin dar opciones a sus rivales.

El Desafío Urbión celebró su undécima edición con récord de participación y un ambiente espectacular en Covaleda, localidad que vive con intensidad esta cita. La combinación de dureza, belleza paisajística y el calor del público lo convierten en un clásico que cada año atrae a más corredores nacionales e internacionales.