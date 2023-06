Aida Torres Illamola: “Todos soñamos con conseguir una plaza para los Juegos Olímpicos”

La escaladora Aida Torres Illamola empezó a escalar a los diez años y compite con la selección española a nivel internacional.

Aida Torres Illamola, es una joven escaladora de 20 años, de Torelló (Osona), con los objetivos muy claros. Su pasión es la escalada y se prepara duro para conseguir su sueño de participar en un futuro en unos Juegos Olímpicos. En su palmarés tiene numerosas victorias a nivel nacional y fue campeona de España absoluta en bloque en 2021.

Ya estamos en el ecuador del año, ¿cómo va la temporada de momento?

La verdad es que estoy muy contenta, sabíamos que era una temporada difícil de obtener grandes resultados, pero el hecho de competir en categoría absoluta ya es un gran avance. Estar ahí de manera persistente y buscar el mejor resultado conmigo misma es una gran evolución y estoy satisfecha en este sentido.

¿Has tenido alguna lesión?

Ha sido un inicio de año duro porque empecé la temporada con una lesión en el tobillo derecho y esto me ha supuesto no hacer la preparación que hubiese querido desde el principio, pero el haberlo superado y continuar el entrenamiento de manera normal ha sido un gran logro, aunque no he podido llegar a la temporada de competiciones como hubiese preferido.

Te iniciaste en el mundo de la escalada casi sin quererlo, cuéntanos como fueron tus inicios...

La mayoría de gente que empieza en este deporte normalmente lo hace por sus padres o familiares, pero este no es mi caso. Al lado de donde vivo yo (en Torelló) hacen la Feria de Montaña de Vic y equipan una chimenea para escalar, y yo tenía diez años y quería probarlo y subir arriba. A partir de ahí los chicos que estaban abajo equipando me vieron y me preguntaron si había escalado alguna vez porque se me daba super bien. Les dije que era la primera vez que me ponía unos pies de gato y me ofrecieron la posibilidad de practicar este deporte por las tardes un par de días a la semana. Acepté y a partir de ese momento vi que me gustaba realmente y ya fue cuando me dije porque no dedicarme profesionalmente.

¿Qué te aporta la escalada a nivel personal?

Para mí la escalada es mucho más que un simple deporte de entrenar en el rocódromo y practicar la escalada deportiva, me aporta mucho compañerismo con la gente y es un objetivo personal de motivación y de superación del día a día. Es un deporte que me llena muchísimo y ahora mismo no vería mi vida sin la escalada.

Escalada en competición, ¿qué es?

La escalada en competición se distingue en tres modalidades básicamente: bloque, dificultad y velocidad. La escalada en velocidad es un muro siempre igual de altura y ahí gana el escalador que llega más rápido arriba. En la modalidad de dificultad hay un muro de mínimo 15 metros y hay una ruta que montan los equipadores y el escalador que llega más alto es el vencedor. Y luego está la modalidad de bloque que es la que me gusta más y donde obtengo mejores resultados. Es como una secuencia de problemas que se pueden descifrar y tienes cinco minutos para resolverlos y completar el recorrido.

Compites con la selección catalana de la FEEC y con la española de la FEDME. ¿Cuáles son tus objetivos más inmediatos?

Ahora mismo las competiciones más importantes que tenemos son dentro de un mes, una prueba del campeonato de Europa de cuerda y de dificultad en Eslovaquia, y también me he podido clasificar para los campeonatos del mundo de bloque que se celebran las primeras semanas de agosto en Bern y estoy muy contenta de poder participar.

Para cualquier deportista profesional participar en unos Juegos Olímpicos es un sueño. ¿Tú también persigues el tuyo de cara a París 2024 o Los Ángeles 2028?

Todos los deportistas soñamos con poder optar para una plaza en los Juegos Olímpicos, pero todos sabemos lo complicado que es y el trabajo que requiere. El tema es estar dispuesto sacrificarse al máximo para poder conseguirlo, y eso es lo que estoy haciendo. A partir de aquí si se consigue o no nunca se sabe porque hay muchos factores determinantes, pero sí que es un objetivo. París 2024 es bastante difícil, pero siempre hay Juegos Olímpicos posteriores que puede ser más probable.

¿Qué significó para la escalada el oro de Alberto Ginés en Tokio?

Fue un gran avance para la comunidad de escaladores, porque al principio era un deporte bastante minoritario. Antes decías que practicabas escalada y se preguntaban en qué consiste, y ahora cada vez más gente sabe lo que es o lo han practicado alguna vez. De hecho, hay más empresas que construyen rocódromos para entrenar y cada vez hay más afición. Esto era impensable y hay una evolución.

La afición por la escalada ha crecido en los últimos años y se han abierto nuevos rocódromos, ¿pero para los escaladores de competición todavía os faltan instalaciones adecuadas?

En comparación con otros países estamos con una gran desventaja a nivel de equipamientos e instalaciones, aunque si miramos un año atrás ahora tenemos mucho más, pero todavía nos falta. Ahora tenemos una instalación en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat del Vallés que nos permite entrenar medio en condiciones, pero todavía estamos un poco a marchas forzadas respecto de las otras federaciones de escalada.

¿Tienes el apoyo de marcas patrocinadoras?

En mi caso estoy patrocinada por varias marcas deportivas de escalada como La Sportiva Spain, también la marca Friction Labs que me proporciona magnesio y material, la marca Fixe Climbing me patrocina y suministra material, así como la empresa Climbskin Spain para el cuidado de las manos. Y desde hace poco también cuento con el apoyo de la empresa de rocódromos Bloc District Barcelona. Todos ellos me ayudan en trayectoria deportiva.

¿La escalada te deja tiempo para practicar otros deportes o aficiones?

La escalada me llena ahora mismo un porcentaje muy alto de horas disponibles que tengo y le dedico muchas horas al día, pero me encanta la lectura o irme a correr. Son aficiones que me ayudan para poder desconectar.

¿El apoyo de la familia es muy importante?

Al final tener el apoyo de la familia es fundamental porque sin tener este apoyo más cercano no sé si podría mantener este nivel deportivo, porque siempre hay períodos de la temporada que van muy bien en cuanto a resultados, pero no siempre es lo que parece y puedes tener momentos no tan buenos y ahí es cuando es importante este punto de apoyo familiar porque sin él no podría seguir. La familia, los amigos o el entrenador y la gente que está contigo es super importante.