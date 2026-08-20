Agus Gandolfo, mujer de Lautaro Martínez, sobre su rutina de ejercicio: "No hay glúteos sin bracitos"

Agus Gandolfo, mujer de Lautaro Martínez, volvió a captar la atención de sus seguidores al compartir una rutina centrada en glúteos y brazos. Con un conjunto deportivo naranja, top y short de tiro alto, y zapatillas blancas con detalles en naranja y negro, la influencer se mostró lista para una sesión de fuerza que combinó trabajo de tren inferior y superior. El look dejaba ver su abdomen y se completaba con una tobillera con peso en el tobillo derecho, un moño alto y una pulsera oscura en la muñeca izquierda.

"Es día de glúteos y brazos", escribió al inicio del video antes de detallar cada ejercicio. La planificación incluyó hip thrust con repeticiones descendentes y aumento progresivo de peso, bíceps martillo, bíceps en polea, prensa a una pierna, patada en polea, tríceps y abducciones, dentro de un esquema orientado al fortalecimiento general.

Equilibrio nutricional sin renunciar a los gustos

En días recientes, Gandolfo también había explicado cómo mantiene hábitos saludables sin dejar de disfrutar de la comida.

Contó que durante el verano suele comer pizza con frecuencia, pero que lo compensa con decisiones equilibradas. Su estrategia consiste en elegir primero un plato de proteína con verduras y luego sumar tres o cuatro porciones de pizza, una cantidad que, según aclaró, en Italia no resulta excesiva por el tamaño más fino de las porciones.

La influencer insistió en la importancia de sostener rutinas sostenibles: "Prefiero toda la vida el equilibrio en el día a día a después desesperarme por comerme todo ese 'día libre'". Más tarde, acompañó el mensaje con una selfie frente al espejo y reforzó su postura: "Para estar definida no tenés que dejar de comer. Tenés que educarte nutricionalmente y aprender a vivir en equilibrio".

Vacaciones, lectura y repercusión en redes

A comienzos de agosto, durante unas vacaciones en Mykonos, Gandolfo volvió a ser tendencia al compartir una serie de postales desde la isla griega.

Una imagen en particular generó fuerte repercusión: se la veía recostada en una hamaca leyendo 'La sottile arte di fare quello che ti pare'. Más allá del libro, lo que llamó la atención fue su figura, especialmente los abdominales, que reavivaron la conversación sobre su disciplina y su estado físico.