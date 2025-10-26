Agnes Ngetich logra la mejor marca del año en el Medio Maratón Valencia

El Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2025 ha demostrado una vez más que es una de las carreras más rápidas del mundo incluso cuando la climatología no acompaña. Este domingo 26 de octubre, Agnes Jebet Ngetich ha logrado la mejor marca del año y tercera mejor marca de la historia firmando un espectacular 1:03:08. En hombres, el ganador ha sido Yomif Kejelcha con 58:02.

Ngetich ha corrido gran parte de la carrera en ritmos para mejorar el Récord del Mundo que consiguió precisamente en Valencia Letesenbet Gidey (1h02:52) en 2021. Sin embargo, la keniana, que llegaba muy en forma, ha tenido que luchar con el fuerte viento en contra de los últimos kilómetros y finalmente no ha podido alcanzarlo, logrando aun así una espectacular marca.

El segundo puesto de la categoría femenina ha sido para Fotyen Tesfay, con 1:05:10, y el tercero para Veronica Loleo, con 1:05:46.

En categoría masculina, Yomif Kejelcha también iba a ritmo para mejorar su marca de 2024 (57:30) –actual Récord del Mundo ratificado– pero la climatología le ha penalizado y, finalmente, ha entrado a meta con un tiempo 58:02. Tras él, ha entrado en segunda posición Rodrigue Kwizera, con 58:38, y en tercer lugar Brian Kibor, con 58:39.

Al que no le ha importado el viento es al sueco Andreas Almgren que ha batido la plusmarca continental estableciendo 58:41 como nuevo Récord de Europa.

Andreas Almgren consigue un nuevo récord de Europa / MEDIO MARATON VLC

Primeros españoles

En el ámbito nacional, el primer clasificado ha sido Carlos Mayo con una marca de 1:00:46, lejos del Récord de España que él mismo posee (59:39), ya que se halla en plena preparación del Maratón de Valencia del próximo día 7 de diciembre.

En mujeres, la ganadora ha sido Carla Gallardo, que ha firmado una gran marca de 1:09:14.

El podio español lo completaron en hombres Said Mechaal con 1:00:48 y Nassim Hassaous con 1:00:55, segundo y tercero respectivamente; y en mujeres Meritxell Soler, 1:09:46, y Alicia Berzosa, 1:10:37.