AeroFit 2 Pro: así son los nuevos auriculares de soundcore con doble formato y sonido premium
Los nuevos soundcore AeroFit 2 Pro apuestan por un formato inédito que permite pasar de un uso abierto a otro semiabierto con cancelación activa de ruido y ajuste personalizable
La firma de audio Soundcore, situada entre las tres marcas más importantes del sector a nivel mundial, ha puesto a la venta en España los nuevos AeroFit 2 Pro, unos auriculares que llegan con la propuesta de ser los primeros del mundo con doble formato, capaces de alternar entre una forma abierta y una forma semiabierta con cancelación activa de ruido (ANC).
Ese cambio de concepto se apoya en un diseño ajustable que permite modificar la posición del auricular sin necesidad de cambiar de modelo. Gracias al sistema Adjustable Ear Hook 2.0, con ajuste en cinco niveles, soundcore busca una colocación más flexible, con menos presión sobre la oreja y sin bloquear por completo el canal auditivo.
Cuando se usan en formato abierto, los AeroFit 2 Pro favorecen una escucha más natural y una mayor conexión con el entorno, algo especialmente útil en desplazamientos urbanos, oficina o entrenamientos donde conviene no perder referencias externas. En el modo semiabierto, en cambio, entra en juego la cancelación activa Adaptive ANC 3.0, una tecnología que analiza el entorno hasta 380.000 veces por segundo y realiza hasta 180 ajustes por minuto para adaptar la reducción de ruido.
A eso se suma un sistema inteligente con cuatro sensores integrados que detectan automáticamente cómo se están utilizando los auriculares y recalibran el ecualizador en tiempo real.
En el apartado técnico, soundcore eleva la apuesta con driver personalizado de 11,8 mm, compatibilidad con LDAC, audio espacial con seguimiento de cabeza y un sistema de micros amplio: seis para reducción de ruido y cuatro para llamadas asistidas por IA.
Ofrecen hasta 7 horas por carga en formato abierto y hasta 34 horas con el estuche, mientras que en modo ANC alcanzan 5 horas y un total de 24 horas. Además, la carga rápida permite sumar 3,5 horas de uso en solo 10 minutos.
Reconocidos además como CES Innovation Awards 2026 Honoree, los nuevos soundcore AeroFit 2 Pro ya están disponibles por 149,99 euros.
- Bayern - Real Madrid: resumen, resultado y goles de la Champions League
- Polémica y reacciones del Bayern - Real Madrid de vuelta de cuartos de la Champions League
- Iturralde González se sincera con la roja a Eric Garcia: 'Conociendo a Clément Turpin...
- Flick y Deco, obligados a dar un paso adelante en la defensa
- Josep Pedrerol se moja sobre el posible penalti a Fermín: 'No lo entiendo
- La triple 'mofa' que le puede salir cara al Atlético
- Raphinha explota con una rajada histórica: 'El partido fue un robo
- Polémica y reacciones del Atlético - Barcelona de vuelta de cuartos de la Champions League