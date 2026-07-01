Adrien Jacques y Gemma Arenas escriben la primera página de la TDL en el Val d'Aran by UTMB 2026

La TDL tiene ya su primer campeón, y su primera historia de las que no se olvidan. El francés Adrien Jacques cruzó este miércoles la meta del Ultra-Trail Village de Vielha con un tiempo de 8:29:02, a tan solo un segundo de Iván Calvo, el corredor español que durante buena parte de la carrera había liderado la nueva distancia de 75 kilómetros del HOKA Val d'Aran by UTMB 2026. El catalán llegó con 8:29:03 en el crono, pero arrastraba una penalización de 15 minutos que le dejó fuera del primer puesto y convirtió el estreno de la Termières dera Libertat en uno de los finales más ajustados que se recuerdan en el trail nacional. Jon Ballbe completó el podio masculino con 8:47:46.

Un segundo. Una penalización. Una carrera que, en su primera edición, ya tiene la épica que solo da la montaña.

"Es una carrera magnífica. La primera parte es muy técnica y no veíamos mucho con la niebla, la segunda era más corrible. Aunque solo pensaba en llegar a meta", señalaba un Jacques que no terminaba de creerse el resultado.

En categoría femenina no hubo suspense. Gemma Arenas dominó con autoridad y cruzó la meta en 10:28:43, confirmando los pronósticos que la situaban como favorita clara en una prueba debut donde el factor desconocimiento del recorrido jugaba un papel importante. La ucraniana Yana Vasianovych llegó segunda con 10:38:14, mientras que el tercer puesto femenino también tuvo su duelo particular: Sara Murillo se impuso a Marta Cester con un tiempo de 11:04:51 en un sprint que igualó la intensidad del masculino.

Gemma Arenas, durante la TDL / Diego de la Iglesia

Un Village que ya es referencia

Mientras la TDL se decidía en los senderos del Pirineo, el Ultra-Trail Village abría sus puertas en la Avenida Pas d'Arro de Vielha con 51 expositores, consolidándose como una de las mayores ferias especializadas del sector en España. El recinto integra zona gastronómica con food trucks, el Official Store, la UTMB World Series Fun Zone, la entrega de dorsales y la meta de todas las distancias.

La solidaridad también tuvo protagonismo en la jornada inaugural. La Fundación UTMB Cares entregó cerca de 5.000 euros procedentes de la venta de dorsales solidarios a las tres entidades locales beneficiarias de esta edición: ADDA (Asociación de Discapacitados de Aran), Càritas d'Urgell - Centre Val d'Aran y la Associació contra el càncer d'Era Val d'Aran.

La élite, en el escenario

La tarde reservó la presentación oficial del evento, con buena parte del cartel élite de la semana sobre el escenario del Village. Mia Yao, Mari Klakegg Fenre, Raúl Butaci, Luca Del Pero, Robert Pkemoi, Beñat Marmissolle, Santos Gabriel Rueda y un nutrido grupo de españoles, encabezado por Sara Alonso, Alain Santamaría, Pau Capell, Aroa Sio y Gemma Arenas, tomaron la palabra ante el público.

Sara Alonso, que este jueves afronta la PDA como gran favorita, apareció con las ideas claras pero sin ocultarse. "Estoy muy contenta de estar aquí y de ponerme un dorsal. Me he reservado para esta carrera. El año pasado vine a animar y me siento un poco asustada por la distancia, porque es una carrera larga y exigente, y habrá que regular y disfrutar. Vengo como preparación para la OCC y espero que salga bien", señaló.

Pau Capell, que el viernes afronta los 110 kilómetros de la CDH, también dejó su impronta. "Tendremos que pelear mucho y pasarlo muy bien. Es mejor pensar ir a disfrutar y, si se dan las condiciones, yo soy el primero en darlo todo para llegar", apuntó el catalán.

La Vielha 10K cierra la jornada

La noche llegó con la segunda edición de la Vielha 10K, prueba concebida como homenaje a quienes hacen posible el evento. El francés Clément Génot y la española Belén Barés se impusieron con tiempos de 00:47:49 y 01:00:12 respectivamente, poniendo el punto final a una jornada inaugural que en sus primeras horas ya había dejado momentos para el recuerdo.