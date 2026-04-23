Adrián Muria, nutricionista: "Te estás metiendo una barbaridad de calorías en el desayuno"

La mayor parte de la población que quiere perder peso tiene claro que debe evitar los alimentos ultraprocesados. Por otra parte, hay alimentos saludables que aportan múltiples beneficios para el organismo y, sin embargo, no conviene abusar de ellos en nuestro día a día.

En este sentido, el déficit calórico es un factor clave para muchos expertos en nutrición. Adrián Muria (@adrianmuriacoach), especialista en nutrición y entrenamiento, ha compartido un vídeo en redes sociales explicando cuál es el error más frecuente con este tipo de alimentos.

Archivo - Aguacates. / LA UNIÓ - Archivo

A la pregunta sobre si hay alimentos saludables que no nos dejan adelgazar, el nutricionista responde: "El aguacate y los frutos secos, lo diré siempre, son dos alimentos saludables que no nos van a dejar bajar de peso y te explico por qué".

"Está clarísimo que son supersaludables, tanto el aguacate como los frutos secos, pero nunca hay que olvidar la cantidad de calorías que tienen", comienza el experto.

"Nos van a dar muchos beneficios en nuestra alimentación, en nuestro organismo, eso no lo voy a negar nunca", detalla Muria. No obstante, el entrenador personal advierte de cómo cree que no deben incorporarse este tipo de alimentos.

"Estoy harto de ver chicas en el desayuno ponerse una tostada con un aguacate entero troceadito, que para la fotografía de Instagram es maravilloso, con su semilla de chía por encima, de lino, de no sé qué, su aceite de oliva... y luego encima le ponen algún fruto seco triturado por encima", detalla Adrián.

"Estás metiendo una barbaridad de calorías en el desayuno, sí son saludables, sí es verdad, pero tú quieres bajar de peso y solamente puedes comer 1.500 calorías al día", avisa el coach nutricional.

Por último, Adrián Muria señala que "es muy bonito y muy saludable, todo lo que quieras pero necesitas unas calorías a lo largo del día y con eso se te va a ir el balance calórico diario".