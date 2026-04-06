Adiós al running tradicional: el 'plogging', nuevo hábito para quemar grasa mientras limpias la ciudad

A veces decimos que el mundo ya no sabe qué inventar para mantenernos entretenidos. Y esto también se puede decir del mundo del fitness, una disciplina que sigue evolucionando y en la que cada vez surgen nuevas formas de entrenar que van mucho más allá del mero rendimiento físico.

Una de las tendencias que más está creciendo es el plogging, una práctica que combina ejercicio al aire libre con la recoigida de residuos urbanos.

El término procede del sueco 'plocka upp', que significa recoger, y define una actividad de lo más sencilla y gratificante: correr o caminar mientras se recogen desechos del entorno. Una inicativa que ha ganado popularidad en ciudades como Nueva York y que une dos objetivos clave: mejorar la salud personal y contribuir al cuidado del medio ambiente.

Impulsado por organizaciones como New York Road Runners (aquí no te sonará, pero allí es una eminencia del running), el plogging ha conseguido expandirse rápidamente gracias a eventos deportivos y campañas de concienciación.

Desde que fuese introducido en 2019, coincidiendo con el Día de la Tierra en aquel año, cada vez más personas se suman a esta práctica, ya sea en grupo o de forma individual.

Dos practicantes de 'plogging' / Indystar

Más allá del impacto ambiental, el plogging ofrece beneficios físicos muy relevantes. Ya que estás alternando entre correr, detenerte y agacharte, se genera un entrenamiento más completo que el running tradicional. Unos movimientos que activan diferentes grupos musculares y que ayudan a prevenir enfermedades como la diabetes tipo 2.

En el plano mental y social, el plogging también tiene efectos positivos. Participar en actividades colectivas fomenta la conexión con otras personas, reduciendo la sensación de aislamiento que cada vez es más común en la socieadd.

Y el hecho de contribuir al bienestar del entorno que nos rodea genera una enorme satisfacción personal, especialmente porque estamos cuidando el mundo que dejaremos a futuras genaraciones.