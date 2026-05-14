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Adiós a las pesas: el ejercicio en casa que recomiendan a las mujeres de más de 65 años para ganar fuerza y estabilidad
El puente de glúteos puede ser tan eficaz como las pesas
Cuando cumples los 65 años, es común que muchas mujeres comiencen a notar cambios físicos que afecten a su calidad de vida. La pérdida de masa muscular, la menor estabilidad y el cansancio al hacer tareas cotidianas son algunos de los síntomas más frecuentes del envejecimiento.
Sin embargo, y esto es importantísimo, los expertos insisten en que mantenerse activa puede marcar una gran diferencia.
Aunque las pesas suelen ser una de las opciones más conocidas para fortalecer en cuerpo, existe un ejercicio mucho más sencillo y accesible que puede hacerse en casa y sin necesidad de material especializado: el puente de glúteos.
Este movimiento, que se hace tumbada sobre una esterilla, se ha convertido en uno de los más recomendados para mujeres mayores porque trabaja varios grupos musculares al mismo tiempo y ayuda a mejorar la movilidad diaria.
El puente de glúteos fortalece especialmente los glúteos, el abdomen, la zona lumbar y las piernas. Todo ello contribuye a mantener una mejor postura, ganar estabilidad y reducir el riesgo de caídas, uno de los principales problemas de salud en personas mayores.
Además, es un ejercicio que tiene impacto directo en acciones comunes en el día a día como levantarnos de una silla, subir escaleras o caminar con mayor seguridad. Por eso, los especialistas destacan que no se trata solo de una cuestión estética, sino de funcionalidad y autonomía.
Hacerlo correctamente es muy sencillo. Basta con tumbarse boca arriba, flexionar las rodillas y apoyar los pies en el suelo a la altura de las caderas. Desde esa posición, elevamos la pelvis contrayendo los glúteos hasta formar una línea recta entre hombros, caderas y rodillas. Después, se baja lentamente y se repite el movimiento.
¿Cuántas veces hacerlo? Entre 10 y 15 repeticiones, completando dos o tres series varias veces por semana. Y con constancia, notarás rápidamente los resultados.
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