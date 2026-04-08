Adiós a pagar el gimnasio: Lidl vende el aparato definitivo para hacer deporte en casa y cuesta poco más de 20 euros

Hacer deporte es algo que cada vez entra en las agendas de más personas en su día a día, pero en ocasiones acaba siendo imposible. Que los días duren 24 horas se le hace corto a más de uno, y por eso mismo existen alternativas caseras como la nueva máquina de Lidl.

Ponte en forma desde la comodidad de tu casa con esta plataforma de Lidl

Por solo un precio de 22.99 euros puedes conseguir un producto que está arrasando entre los clientes de Lidl. Y se trata de una plataforma de 'Step 3 en 1' que facilita poder hacer tres ejercicios esenciales con la comodidad de estar en casa.

Los tres ejercicios que se destacan con esta pieza de equipamiento de Lidl son los siguientes: ejerecicios de tipo step, trabajo de piernas/glúteos y resistencia, y finalmente también cuenta con una serie de bandas elásticas para añadir variedad a los ejercicios.

Step 3 en 1 de Lidl / SPORT.es / Lidl

De este producto de Lidl se destaca así su capacidad para los entrenamientos de tipo cardio, esenciales para la salud. Y además, se desmarca como una opción más que recomendable para realizar ejercicios básicos de fuerza gracias la inclusión de las bandas.

Si hay algo que también se señala de forma muy positiva sobre esta plataforma es que sus dimensiones y peso hacen que sea muy fácil de transportar; con un peso de 2,8 kilos y dimensiones de 68 x 28 x 10/15 centímetros, es verdaderamente cómoda de preparar.

Lógicamente, el producto está especialmente pensado para aquellos clientes que buscan una alternativa más económica que las caras suscripciones al gimnasio y que, al mismo tiempo, disponen de poco tiempo al cabo del día para ejercitarse debidamente.

Si estás interesado, puedes llevar a cabo la compra del step 3 en 1 desde la comodidad de la web de Lidl. Y no solo eso: dispones de un plazo de 30 días para realizar la devolución gratuita, tiempo más que suficiente para determinar si te convence o no.

En definitiva, lo que propone Lidl es un producto sencillo pero eficaz, que lidia con dos de los grandes problemas de ejercitarse: el elevado coste económico y la falta de tiempo. Como alternativa, desde luego que tiene puntos positivos.