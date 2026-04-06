Adiós a entrenar con poco peso: el aviso para mujeres de 50 años que quieren frenar la menopausia

Cumplir 50 años siempre marca un antes y un después en el cuerpo de la mujer, sobre todo por la llegada de la menopausia y los cambios hormonales que se encuentran asociados a ella.

Sin embargo, lejos de ser una etapa de pérdida inevitable, puede convertirse en una oportunidad para fortalecer el cuerpo si se adoptan los hábitos adecuados tal y como aconsejan siempre los especialsitas.

Así lo explica la experta en fitness María Mainez, quien insiste en la importancia del entrenamiento de fuerza en esta etapa: "las mujeres de 50 años deben levantar pesas, y además, con peso", afirma, desmontando la creencia de que los ejercicios suaves son suficientes.

Durante la menopausia, la disminución hormonal provoca una mayor dificultad para generar masa muscular, al tiempo que favorece la acumulación de grasa, sobre todo en la zona abdominal. Además, la densidad ósea también se ve afectada, aumentando el riesgo de franquilidad.

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Ante este escenario, el entrenamiento de fuerza se convierte en una herramienta clave. Ahora bien, no basta con utilizar cargas ligeras. Mainez advierte que trabajar siempre con pesos muy bajos limita el desarrollo muscular: "una mancuerna de uno o dos kilos puede servir en rehabilitación, pero no para construir músculo en una persona sana".

El enfoque perfecto pasa por una progresión adecuada y adaptada a cada persona. Empezar con ejercicios básicos como sentadillas, peso muerto o press de pecho permite activar varios grupos musculares al mismo tiempo. Y desde ahí, aumentar gradualmente la carga para que crezca el músculo.

Además, expertos como María reocmiendan entrenar al menos dos o tres veces por semana, combinando estos ejercicios de fuerza con actividades cardiovasculares como caminar, yoga o pilates, que también mejoran nuestra movilidad y el equilibrio.

Como habrás comprobado, más allá del físico, los beneficios son globales. El entrenamiento de fuerza ayuda a reducir el cansancio, mejorar el estado de ánimo y favorecer el descanso, síntomas habituales durante la menopausia.