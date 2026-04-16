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SALUD

Adiós al colesterol: esta bebida es ideal para bajar de peso y ganar fuerza al mismo tiempo

Se trata de una receta que se puede preparar con apenas unos cuantos ingredientes

Imagen de un batido de avena

Imagen de un batido de avena

Ramón Baylos

Ramón Baylos

Los procesos de bajada de peso siempre son complicados en cuanto a construir hábitos saludables que nos permitan mejorar nuestro estilo de vida de cara a alcanzar las metas que nos hayamos propuesto al respecto.

Y es que esto último, además de pasar por el hecho de hacer ejercicio de manera regular, también tiene que ver con mantener una alimentación saludable. Algo para lo que podemos encontrar recetas que se convertirán en indispensables en nuestro día a día.

En este caso en concreto, hay que hacer especial mención a las bebidas de avena que podemos preparar en casa con facilidad: son muy nutritivas y saciantes, por lo que resultan ideales en procesos de pérdida de peso.

Además, estas últimas aceptan todo tipo de ingredientes con el objetivo de crear distintas variantes de la misma; siendo la bebida de avena especialmente pensada para controlar el colesterol aquella en la que nos centraremos aquí. Para prepararla, necesitaremos los siguientes ingredientes:

  • Media taza de avena
  • Una taza de leche vegetal (puedes elegir la que más te guste)
  • Medio plátano maduro
  • Una cucharadita de miel (o tu edulcorante favorito)
  • Una pizca de canela
  • Una cucharada de linaza molida

El método de preparación del batido es realmente sencillo: basta con que añadas todos los ingredientes a una licuadora y los tritures hasta conseguir la consistencia que desees. Si te queda muy densa y la quieres algo más líquida, puedes añadir un poco más de bebida vegetal.

Otra de las opciones a considerar en esta receta tiene que ver con añadir un cazo de proteína en polvo en caso de que quieras un extra de cara a convertirla en una comida completa; haciendo que sea ideal para desayunos o meriendas.

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Además, lo bueno de este tipo de batidos es que son aptos para consumir en cualquier época del año: puedes calentarlos para disfrutarlos en invierno o añadirles hielo picado y transformarlos en una bebida refrescante para el verano.

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