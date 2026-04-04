Adiós a la bicicleta y a las caminatas: el mejor ejercicio físico para mayores de 65 años se hace en casa

A medida que los años transcurren y el cuerpo envejece, y de acuerdo con los especialistas versados en la temática, es indispensable para los seres humanos hacer ejercicio y mantenerse activos en aras de mantener la salud.

Sin embargo, lejos de verse obligados a dar largas caminatas o montar en bicicleta, existe una alternativa ideal para hacer en casa y que ayuda a los mayores de 65 años a mantener la masa muscular, densidad ósea y movilidad, lo cual les permite garantizar su independencia por más tiempo.

Así, pues, el step es el ejercicio aeróbico perfecto para tal objetivo gracias a su capacidad de adaptación a distintos esfuerzos y edades, y tan solo consiste en subir y bajar de un escalón (o plataforma) repetida y constantemente.

De conformidad con lo establecido por la Federación Española de Actividades Dirigidas y Fitness (FEDA), el step es una herramienta que ayuda a mejorar el equilibrio y la coordinación motora, fortalecer los músculos de las piernas, glúteos y núcleo, aumentar la resistencia física y el rendimiento cardiovascular, y prevenir caídas.

Asimismo, se trata de un ejercicio versátil en tanto estimula la fuerza, la flexibilidad y la memoria. Si se hace de forma correcta, es una actividad de bajo impacto para las articulaciones, por lo que resulta pertinente para cualquier estado físico.

En consecuencia, tanto el step como cualquier ejercicio para adultos mayores, lo que incluye opciones de la índole de la gimnasia acuática o pilates, aportan beneficios físicos y emocionales, entre los cuales se encuentran:

Aumento de la masa muscular y la fuerza.

Mejora del equilibrio y la coordinación.

Incremento de la densidad ósea.

Reducción del riesgo de caídas.

Disminución de la ansiedad y la depresión.

Prevención del aumento de peso.

Mejora del sueño y del bienestar general.

Disminución del aislamiento social y aumento de la autoestima.

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Aun así, es recomendable iniciar una rutina de gimnasia tras consultar con un cardiólogo el estado general de salud y, particularmente, el cardiovascular, asegurándose de tener la orientación pertinente de profesionales en la educación física o fisioterapia para diseñar un plan personalizado, puesto que es indispensable esforzarse en una medida adecuada según los objetivos y capacidades de cada cuerpo.