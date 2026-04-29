Adiós a la barriga: los 5 ejercicios en casa que realmente funcionan sin ir al gimnasio

¿Y si pudiese ser posible reducir la barriga sin pisar un gimnasio por mucho que no te lo creas? Cada vez más personas buscan alternativas prácticas para mejorar su forma física desde casa, y existe una rutina que destaca por su eficacia: cinco ejercicios clave que trabajan el abdomen y ayudan a reducir la grasa acumulada en esta zona.

¿Cuáles son los 5 mejores ejercicios que puedes hacer en casa para perder grasa abdominal?

El primero son los abdominales clásicos, un básico que sigue siendo imprescindible. Si se hacen con buena técnica, fortalecen el core y mejoran la tonicidad de la zona media.

A este movimiento le sumamos los abdominales cruzados, que activan los oblicuos y ayudan a definir los laterales del abdomien.

Otro ejercicio fundamental que puedes hacer sin salir de casa es la plancha, conocida para trabajar no solo el abdomen, también la zona lumbar y la estabilidad general del cuerpo. Mantener esta postura durante varios segundos activa profundamente los músculos y mejora la resistencia.

Adiós a las abdominales / Pexels

Para complementar el trabajo muscular, entran en juego ejercicios más dinámicos como los burpees o el salto con cuerda. Ambos combinan cardio y fuerza, favoreciendo la quema de grasas y acelerando el metabolismo. Son muy útiles si buscas resultados visibles en menos tiempo.

En último lugar, destacamos las elevaciones en V y de piernas, centradas en la parte baja del abdomien, una de las zonas más difíciles de tonificar. Son ejercicios que exigen control y constancia, pero que suelen funcionar bien si se hacen de forma regular.

Y más allá de todo lo relacionado con la estética, perder grasa abdominal es vital para deshacernos de la llamada grasa visceral, que es aquella que rodea órganos vitales como el hígado o el páncreas. De ahí que recomendamos que implementes esta rutina de inmediato en tu día a día.