Adidas y SATISFY revolucionan el running con una alianza global y el lanzamiento de las nuevas ADIZERO ADIOS PRO 4

Adidas y SATISFY han anunciado una colaboración estratégica a largo plazo que promete marcar una nueva etapa en la cultura del running. La alianza, que comenzará oficialmente con varios lanzamientos previstos durante 2026, se estrena con la nueva ADIZERO ADIOS PRO 4 SATISFY, una reinterpretación de una de las zapatillas más rápidas y reconocidas del mercado.

La colaboración nace con el objetivo de unir el rendimiento de élite de adidas con la visión creativa y cultural de SATISFY, una marca que se ha convertido en referencia dentro del running contemporáneo gracias a su estética disruptiva y su enfoque centrado en la comunidad y la autoexpresión.

Una zapatilla que mezcla competición, diseño y cultura urbana

La nueva ADIZERO ADIOS PRO 4 SATISFY mantiene la base tecnológica de competición de la franquicia ADIZERO, pero introduce una identidad visual completamente distinta. El modelo apuesta por un degradado asimétrico inspirado en la cultura skate y las técnicas DIY de pintura en spray, además de detalles plateados en los Energy Rods que recuerdan a los vehículos off-road del desierto.

A nivel técnico, la zapatilla incorpora espuma Lightstrike Pro de longitud completa para maximizar el retorno de energía, tecnología Energy Rods 2.0 con carbono y una suela con compuesto Continental optimizada para competición y agarre en asfalto.

Un lanzamiento presentado en pleno desierto de Arizona

La colaboración fue presentada a través de The Circle Pit, un innovador concepto de experiencia runner desarrollado en el desierto de Sonora, concretamente en Oro Valley, Arizona. El evento transformó un pump track en un circuito inmersivo donde se mezclaban resistencia, música, movimiento y comunidad, alejándose del formato tradicional de carrera.

Con esta activación, adidas y SATISFY buscan reforzar la idea de que el running actual ya no se limita únicamente al rendimiento o al cronómetro, sino que también se relaciona con identidad, creatividad y estilo de vida.

Adidas apuesta por una nueva cultura del running

Desde adidas explican que esta colaboración pretende construir un nuevo lenguaje estético dentro del running. La marca alemana busca conectar con una nueva generación de corredores que entienden este deporte como una forma de expresión personal, sin perder el foco competitivo.

Por su parte, SATISFY mantiene su filosofía basada en romper los límites tradicionales del running técnico, aportando una visión más vinculada a la moda, la música y la cultura urbana.

Fecha de lanzamiento de las ADIZERO ADIOS PRO 4 SATISFY

Las nuevas ADIZERO ADIOS PRO 4 SATISFY estarán disponibles a partir del 22 de mayo de 2026 en la web oficial de SATISFY y desde el 25 de mayo en mercados seleccionados a través de CONFIRMED y los canales oficiales de adidas.

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Con este movimiento, adidas refuerza su apuesta por el segmento premium del running y por las colaboraciones culturales, en un momento donde las zapatillas de alto rendimiento también se han convertido en piezas de identidad y tendencia.