Adidas presentó Hyperboost Edge, la nueva zapatilla que promete revolucionar el running diario

La compañía alemana Adidas ha presentado Hyperboost Edge, una nueva zapatilla de running diseñada para marcar el inicio de una nueva generación de calzado de entrenamiento en asfalto. La nueva silueta llegará a las tiendas globalmente el 17 de marzo de 2026. El modelo combina alta amortiguación, ligereza y retorno de energía en una propuesta pensada tanto para corredores habituales como para quienes buscan comodidad y eficiencia en sus rodajes diarios.

El corazón de la zapatilla es la nueva espuma Hyperboost Pro, una mediasuela de alto rendimiento que ofrece una amortiguación muy elevada sin recurrir a placas rígidas. Con 45 mm de altura en el talón y un drop de 6 mm, el modelo busca generar una sensación de impulso natural durante la pisada. Todo ello en una zapatilla que pesa solo 255 gramos, lo que la sitúa dentro del segmento de entrenamiento ligero.

La parte superior utiliza PRIMEWEAVE, un tejido transpirable y ultraligero que mejora el ajuste del pie y aporta comodidad en carrera. A ello se suman los llamados comfort pods en la zona del talón, diseñados para aumentar la estabilidad y la amortiguación en el contacto con el suelo. En la parte inferior aparece la nueva suela LIGHTTRAXION, inspirada en el ADN de las zapatillas de competición de la línea Adizero y pensada para ofrecer tracción y agarre en distintas condiciones.

El modelo se lanzará globalmente el 17 de marzo de 2026 en un llamativo color rojo en tiendas seleccionadas y en la web oficial de adidas, mientras que nuevas combinaciones de color llegarán a partir del 1 de mayo.