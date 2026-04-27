La zapatilla de Adidas con la que Sawe hizo el récord el maratón en Londres: pesa menos de 100 gramos y cuesta 500 euros

Adidas presentó la pasada semana lo que ya es, sin discusión, la zapatilla con placa de carbono más ligera que se ha fabricado jamás: 97,27 gramos en talla 42. ¿Y cuál es la otra particular? Que fue la escogida por Sabastian Sawe, el primer hombre de la historia capaz de bajar de las dos horas en un maratón.

Para que te hagas una idea, pesa aproximadamente lo mismo que un huevo mediano. Y tiene espuma, carbono, goma Continental y todo lo necesario para correr un maratón a un ritmo que la mayoría ni siquiera alcanza en cinco kilómetros. Todo bajo el nombre Adidas Adizero Adios Pro Evo 3.

La primera generación de estas voladoras pesaba 138 gramos. La segunda recortó algo ese número. Pero nadie esperaba que Adidas fuera a cruzar la barrera de los 100 gramos.

Sabastian Sawe hizo historia en la Maratón de Londres / EFE

Lo han hecho con tres años de investigación intensiva y un rediseño prácticamente integral de la zapatilla, logrando que sea un 30% más ligera que la versión anterior, con un 11% más de retorno de energía en el antepié y una mejora del 1,6% en la economía de carrera.

El upper es quizás el elemento que más llama la atención al cogerlas. Inspirado en las velas de kitesurf, tiene un tacto plástico, finísimo y superflexible que resulta difícil de describir con palabras.

Así se ve el upper de la Adizero Adios Pro Evo 3 / ADIDAS

Ultraminimalista, casi etéreo, con una lengüeta unida a los laterales para evitar que se mueva durante la carrera. Los cordones, las costuras, cada detalle menor ha sido revisado y optimizado. Nada sobra. Nada pesa más de lo estrictamente necesario.

Mediasuela reactiva, placa de carbono Energyrim y goma Continental

La mediasuela mantiene la tecnología Lightstrike Pro Evo, aunque en una versión más ligera, más blanda y más reactiva. Con 39 mm de espuma en el talón, 36 mm en el antepié y un drop de tan solo 3 mm, los números son propios de una zapatilla de competición pura.

Así luce la Adizero Adios Pro Evo 3 / ADIDAS

Y en el interior, el gran cambio: Adidas abandona los conocidos EnergyRods y apuesta por la nueva tecnología Energyrim, una placa de fibra de carbono completa que soporta el máximo volumen de espuma mientras aporta la rigidez necesaria para garantizar estabilidad y propulsión.

Las Pro Evo 3 incorporan una pieza de goma Continental colocada estratégicamente en el antepié, con ligeras líneas transversales para ofrecer tracción fiable a ritmos altos sobre asfalto sin añadir peso innecesario.

Sabastian Sawe (centro), Yomif Kejelcha (izquierda) and Jacob Kiplimo (derecha) tras el maratón de Londres / EP

¿Para quién son estas zapatillas? Adidas avisa que son para corredores que rueden por debajo de 3:30 min/km en maratón. Una élite dentro de la élite. El precio, 500 euros, tampoco deja lugar a dudas sobre el perfil de corredor al que van dirigidas.

Su primer gran examen llegó en el Maratón de Londres 2026, donde los atletas de Adidas lograron batir el récord de 2:01:25 del fallecido Kelvin Kiptum. Están a la venta desde el pasado 23 de abril en unidades muy limitadas.