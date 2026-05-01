¿Adelgazar hasta un 30% en solo siete días? El sorprendente “interruptor oculto” del metabolismo que intriga a los científicos

Un grupo de científicos ha dado con un hallazgo que, como mínimo, obliga a replantearse cómo entendemos el metabolismo. En su experimento, lograron que unos ratones dejaran de producir cisteína —un aminoácido clave— y además eliminaron este componente de su dieta.

El resultado fue tan rápido como contundente: en solo una semana, los animales perdieron cerca de un 30% de su peso.

Una investigación que ha sorprendido

Lejos de ser un “truco” para adelgazar, lo que observaron fue un colapso en el funcionamiento interno del organismo. Sin cisteína, las células dejaron de procesar correctamente los nutrientes. Incapaces de transformar los alimentos en energía de forma eficiente, los cuerpos de los ratones activaron un mecanismo de emergencia: empezar a consumir grasa a toda velocidad para sobrevivir.

El estudio, publicado en la revista Nature, pone el foco en una pieza poco conocida pero esencial: la coenzima A (CoA). Esta molécula actúa como un engranaje central en el metabolismo, participando en decenas de reacciones que permiten aprovechar lo que comemos.

Adelgazar / Sport

Cuando la cisteína desapareció, también lo hicieron los niveles de CoA, dejando a las células prácticamente sin herramientas para funcionar con normalidad.

Hasta ahora, estudiar este proceso en profundidad había sido complicado, porque los animales con problemas en la producción de CoA no suelen sobrevivir mucho tiempo.

Sin embargo, este trabajo ha permitido observar por primera vez qué ocurre en organismos adultos cuando ese sistema falla, abriendo una nueva ventana para entender cómo el cuerpo gestiona su energía… y qué pasa cuando ese equilibrio se rompe.