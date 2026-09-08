Ada Rodríguez, entrenadora personal: "Si quieres abdominales a partir de los 50, no basta con salir a caminar"

Conforme más años cumplimos, más complicado es mantener la línea que teníamos cuando éramos jóvenes, pero esto no quiere decir que debamos rendirnos con nuestro cuerpo en absoluto. De hecho, muchos expertos aseguran que seguir haciendo ejercicio a partir de los 50 garantiza muchas posibilidades de mantener un buen físico, además de un estado de salud óptimo.

Y es que una de las áreas que más preocupan a estas edades tienen que ver con la que se sitúa en los abdominales. Ante ello, la entrenadora Ada Rodríguez ha especificado qué debemos hacer exactamente en caso de que queramos perder grasa localizada en dicha área del tronco. Y no; no basta con caminar tratando de activar el core conscientemente.

Una mujer en el gimnasio / Imagen de archivo

¿Qué hay que hacer para tener abdominales a partir de los 50?

Esto último se desprende de las recomendaciones que hacen muchos otros expertos en la materia, quienes animan a salir a caminar con un objetivo clave en mente: mantener una activación leve en la zona del abdomen para poder trabajarla sin necesidad de recurrir a ejercicios de alto impacto.

No obstante y tal y como mencionábamos antes, la entrenadora Ada Rodríguez asegura que esto es esencial para mantener la línea, pero no lo suficiente en caso de que queramos ejercitar dicha zona del cuerpo de manera adecuada: "Caminar no reemplaza al trabajo específico de abdomen, que sí ayudaría a mejorar la fuerza y tono del core".

Ante ello, la especialista ofrece una estrategia a seguir para lograrlo, la cual no tiene secreto alguno: seguir las pautas clásicas consistentes en combinar un entrenamiento de fuerza con una dieta que nos permita mantener un déficit calórico para perder peso.

Con respecto al primer elemento, Ada Rogríduez defiende que ha de seguir siempre dos objetivos concretos: "Quemar la grasa que cubre el abdomen al mismo tiempo que se vea y se sienta más fuerte". Algo indispensable, además, para fortalecer el core y prevenir así futuras lesiones de espalda y otras zonas sensibles del cuerpo.

Por otro lado, hay que recalcar que muchos entrenadores aseguran que no es necesario ir al gimnasio todos los días para empezar a notar cambios en esta zona del cuerpo, dado que existen algunos ejercicios con mucho potencial que se pueden llevar a cabo en cualquier sitio.

Estamos hablando, concretamente, de las planchas: aquella técnica en la que debemos elevar nuestro cuerpo de manera horizontal usando los brazos y las piernas y tratar de mantener la posición el tiempo suficiente como para notar tensión en la zona abdominal. Pero, ¿cuántas planchas deberíamos hacer para notar cambios?

Una mujer haciendo planchas / Imagen de archivo

Según los expertos, basta con que hagamos planchas durante unos dos minutos al día. Eso sí, los especialistas recomiendan combinar este último ejercicio con alguna actividad de cardio con el objetivo de quemar grasa y activar nuestro metabolismo para facilitar el proceso de pérdida de peso.

En definitiva, muchos estudios y especialistas nos dejan con una conclusión clave al respecto: lo más importante a partir de los 50 es no abandonarse e intentar buscar una rutina de entrenamiento que se adapte a nuestras necesidades para que podamos llevarla a cabo sin complicaciones.