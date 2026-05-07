Cómo el actor Miles Teller (39 años) construyó su cuerpo y la rutina de ejercicios que debes copiar para ganar masa muscular magra

Miles Teller impresionó a todo el mundo en 'Top Gun: Maverick' no solo con su actuación, sino con un físico completamente renovado. Y resulta que hay un secreto detrás de dicha transformación: un entrenamiento de tipo 'EMOM'.

El brutal entrenamiento que preparó a Miles Teller para Top Gun

Esas misteriosas siglas responden al siguiente significado: 'Every Minute on the Minute'. Se trata de un modelo de entrenamiento que tiene el objetivo de desarrollar un físico más atlético y funcional, que era exactamente lo que Teller buscaba en la película.

Esencialmente, el método consiste en realizar un ejercicio concreto al inicio de cada minuto, mientras que el tiempo restante hasta completar el minuto en cuestión se utiliza como descanso antes de pasar al siguiente movimiento.

En este procedimiento, Teller llevó a cabo un entrenamiento general mediante el que combinar ejercicios de fuerza, resistencia y trabajo cardiovascular. Con esto se aseguraba de conseguir una mejora física real y no simplemente un músculo 'estético'.

Algunos de los ejercicios más importantes que se destacan en la rutina de Miles Teller son el 'trap bar deadlift', press de banca con mancuernas, peso muerto rumano, press militar, sentadillas búlgaras y remo inclinado con barra.

El actor combinaba todos estos ejercicios en bloques de entrenamiento de alta intensidad por los que iba avanzando acorde con el paso de los minutos. Dada la intensidad, antes de iniciar Teller arrancaba con 20 minutos de cardio para preparar el cuerpo.

Obviamente, una rutina de semejante intensidad no está pensada para principiantes. Hay que pensar que Teller se sometió a este entrenamiento para desarrollar un físico capaz de soportar cosas como entrenamientos militares e incluso fuerzas G.

Una cosa es segura, y es que el entrenamiento de Miles Teller puede claramente cambiar tu físico para siempre. La gran duda es si podrías soportar una rutina tan exigente. Porque una cosa está clara: este entrenamiento no es apto para cualquiera.