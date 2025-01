“Cuando hacemos actividades de montaña el riesgo nunca es cero”

Cada vez hay más gente en la montaña, es innegable. La evidencia está ahí. Sin embargo, a la mayoría nos falta formación y preparación, conocimiento sobre prevención de riesgos y sobre lo que puede llegar a suceder durante una excursión o una travesía. Hemos hablado de ello con Pere Esteban, Doctor en Geografía, especializado en Climatología Sinóptica y de Montaña. Actualmente es técnico del Servei Meteorològic de Catalunya y responsable de MeteoMuntanya.cat, portal sobre meteorología y seguridad del Meteocat y de la Federación de Entidades Excursionistas de Catalunya (FEEC).

En las últimas semanas, hemos tenido noticias de varios accidentes de montaña, algunos mortales. ¿La gente es más imprudente?

Lo que sabemos seguro es que la afluencia de gente a la montaña es mayor que años atrás, y solamente esto ya hace más probable la posibilidad de accidentes. Sería demasiado simple quedarse sólo con esta causa para hablar del aumento de la accidentalidad. Existen más variables que hay que tener presentes.

¿Por ejemplo?

La tipología de gente que practica actividades de montaña y su formación específica en montaña. Hoy en día tenemos más información que nunca sobre las condiciones meteorológicas y nivológicas, así como de actividades y rutas que podemos hacer. También disponemos de mejor material y más asequible que nunca. Esto, sin duda, facilita que muchas personas opten por ir a la montaña. A pesar de ello, una parte puede que hagan una actividad por encima de sus posibilidades, es decir, que no tengan suficiente experiencia a la hora de interpretar dicha información sobre el tiempo y el terreno, ni sepan utilizar adecuadamente el material técnico.

Ahí surgen los problemas.

Sí, es cuando aumenta la probabilidad de tener algún contratiempo que no sepamos resolver y que acabe derivando en un accidente. Todo ello, evidentemente, sin olvidar que una parte importante del atractivo de la montaña, si no el mayor, es superar el reto que implica trepar una vía de escalada, coronar una cima o descender un barranco. Hay que tener claro que cuando hacemos actividades de montaña el riesgo nunca es cero y a pesar de que seamos muy expertos y estemos muy preparados siempre podemos tener alguna incidencia que acabe en un accidente grave, especialmente en actividades muy técnicas y de dificultad como es el caso de la alta montaña invernal. En todo caso, cuanta mejor preparación física y técnica, y mejor planificación y experiencia, menos vulnerables seremos a condiciones adversas.

¿Cuántos de estos accidentes se producen por causa de una meteorología adversa?

Lamentablemente, por diferentes razones, hoy en día no disponemos de datos suficientemente sólidos y objetivos para poder cuantificar el factor meteorológico en relación con los accidentes en la montaña. En todo caso, y a través de la experiencia particular de las previsiones meteorológicas especializadas en montaña que realizamos desde el Servei Meteorològic de Catalunya y que difundimos a través de MeteoMuntanya.cat, en la mayoría de los casos vemos como la meteorología no es el único factor que explica un accidente.

¿Qué otros factores hay?

Las condiciones del tiempo pueden ser un factor precursor, es decir, que no son la causa directa del accidente, pero sí que son muy importantes para la ocurrencia de otros procesos o situaciones que acaban generando el problema. Un ejemplo claro de este invierno ha sido la nieve muy dura que se formó alrededor de Navidad en la alta montaña, y especialmente en sectores de influencia atlántica como la Vall d’Aran o el norte del Pallars Sobirà y Alta Ribagorça. Más concretamente un frente débil con viento del noroeste hizo subir mucho la cota de nieve, con lluvia y niebla hasta zona muy elevadas donde había nevado. Con esta situación y con un nuevo descenso de la temperatura posterior, se formó una capa de nieve muy dura y hielo bastante generalizada en la alta montaña, dificultando la progresión segura incluso con crampones y piolet. Resbalar en un sector expuesto en estas condiciones puede implicar una caída mortal por traumatismos.

¿Otro ejemplo?

Que nos afecte un desprendimiento de una roca como consecuencia de lluvia abundante acaecida horas o días antes. También que la niebla densa nos desoriente y acabemos cansados y con frío al estar demasiado tiempo en la intemperie, padeciendo finalmente hipotermia si no llevamos suficiente abrigo y alimento para pasar la noche.

Estamos en plena temporada de invierno. ¿Qué debemos tener en cuenta si queremos hacer una excursión o una travesía por montaña en esta época?

Sin duda el frío y la nieve son dos variables clave en esta época del año. El frío, que ya sabemos que en invierno es más acusado, a veces lo infravaloramos a la hora de preparar nuestra mochila, especialmente si queremos disminuir peso y volumen. Hay que tener en cuenta que en estas fechas el sol tiene poca capacidad para calentarnos, y que una excursión puede ser larga y variada, de manera que hay que ir con suficiente ropa para las diferentes casuísticas.

¿Qué debemos llevar?

Es importante llevar varias capas para ir poniendo o sacando en función del momento, y elementos como unos guantes y un gorro, que ayudaran mucho a mantener nuestro confort térmico. Además, el día dura poco, así que llevar un frontal con pilas es algo muy recomendable si por alguna razón la noche se nos echa encima. La nieve, por su lado, implica un cambio radical de las condiciones de la montaña, y a pesar de tener mucha experiencia en alta montaña en verano, esta puede servirnos de muy poco si circulamos por terreno innivado. Aquí la formación técnica, física y de seguridad es clave, así como el material adecuado. Sin duda, tanto el alpinismo con piolet y crampones, como el esquí de montaña y las raquetas de nieve requieren de un buen conocimiento de dichos utensilios, así como sus limitaciones. Además, con la nieve, y más allá de la posibilidad de nieve dura que hemos comentado, se añaden los aludes, que requieren protocolos y herramientas particulares en caso de necesidad de buscar a un afectado. La montaña invernal es todo un mundo, y necesita de una muy buena planificación y formación debido a su mayor peligrosidad.

Entonces, ¿cómo nos preparamos? Especialmente si no tenemos ni idea de meteorología.

Para el caso de la meteorología hoy en día disponemos de mucha información, tanto oficial como la que no lo es. Eso puede generar confusión, ya que aquello que estamos consultando no acabe siendo lo más adecuado para planificar nuestra salida. Hay que pensar que la información que nos llega a través de los móviles muchas veces es de resolución pobre y que no sea la más adecuada. Es por ello por lo que, al menos, es recomendable consultar la información meteorológica oficial en aquel sector de montaña que nos interesa, y si puede ser, especializada en excursionismo. En este sentido, en Catalunya tenemos la información que ofrecemos desde el Servei Meteorològic de Catalunya, pero además la más detallada con relación a las actividades de montaña.

Que se puede encontrar en MeteoMuntanya.cat.

Sí, MeteoMuntanya es un proyecto conjunto de meteorología y seguridad fruto de la colaboración del Meteocat y la Federación Catalana de Montaña, la FEEC. No sólo podéis encontrar la previsión detallada para planificar vuestra salida en cualquier macizo de la geografía catalana, sino que también ofrecemos contenidos que promocionen la cultura de montaña y que ayuden a conocer mejor los peligros meteorológicos y cómo evitar que nos generen un problema. Tenéis artículos de blog o videos de YouTube, por ejemplo. Si no lo conocéis, os animamos a que entréis.

En caso de que nos pille un imprevisto meteorológico, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Cómo nos protegemos?

Según qué imprevisto y dónde estemos, los pasos a seguir pueden ser muy distintos, y es por ello por lo que es bueno formarse a través de cursos, charlas o leyendo artículos para conocer protocolos y recomendaciones de actuación. No es lo mismo si nos atrapa una tormenta con rayos, si alguien padece hipotermia, o si nos afecta un alud. En todo caso, y sobre todo si vemos que la situación es grave y demasiado complicada para poderla resolver nosotros, hay que llamar con la máxima rapidez al 112 para poder recibir ayuda profesional.

¿Qué podemos destacar de otras épocas del año, como el verano o la primavera?

Para destacar algún elemento, la primavera es un periodo durante el cual el tiempo puede ser muy cambiante y hacerlo con brusquedad. En verano las tormentas y el calor tienen el protagonismo, con la posibilidad de escasez de agua cómo hemos visto los últimos años. En otoño, las nieblas y no ir suficientemente preparados para el frío pueden complicarnos el día si nos desorientamos.

¿Qué es lo que siempre debemos llevar en la mochila a la hora de salir a la montaña? Sea la época que sea.

Yo siempre llevo una manta térmica, unos guantes y un buff, aparte de comida y agua suficiente incluso en caso de complicaciones. Es bueno no escatimar con la ropa si hay posibilidad de frío, viento o lluvia. Un frontal, en invierno, es bueno tenerlo en la mochila por si se nos alarga la salida. Hoy en día un móvil nos facilitará poder avisar en caso de necesidad. El mapa y la brújula son clave, sobre todo si nos quedamos sin batería en el móvil o GPS si estáis utilizando un track.

¿Hace falta más educación sobre meteorología y montañismo?

En Catalunya tenemos mucha tradición montañera, y siempre podemos encontrar un Centro Excursionista que nos ofrece cursos y salidas que nos permitirán aprender y progresar. Así pues, oferta formativa hay suficiente. Sí que falta a veces un poco de paciencia y capacidad de renuncia si las condiciones no son las más adecuadas, al mismo tiempo que poner en valor la necesidad de ir paso a paso para superar objetivos. Es bueno no olvidar que la montaña normalmente no quiere prisas.