Una jubilada de 85 años comparte la clave de su longevidad: "Mi talla de ropa es la misma ahora que hace 50 años"

La actividad física es un elemento clave para la longevidad de las personas mayores. En cualquier edad, es importante hacer ejercicio físico adaptado a la condición física de cada individuo. Los expertos coinciden que el deporte, las relaciones sociales y la estimulación cognitiva mejoran la calidad de vida y retrasan el envejecimiento.

Así lo explica Ramona Gorraiz, una mujer de 85 años que se ha convertido en una de las mayores referentes de la longevidad en nuestro país. La jubilada fue entrevistada por Sergio Beguería y Juan Domínguez en el pódcast 'Tengo un Plan' y ahora, los creadores de contenido han pasado 24 horas con ella para mostrar su rutina diaria.

Persona mayor haciendo ejercicio de fuerza / .

Durante la entrevista, la influencer explicó cuáles son sus hábitos: "Me cuidé la alimentación, que es muy importante. Mi talla de ropa es la misma ahora que hace 50 años. La gente me dice que tengo un cuerpazo, pero es que mi alimentación siempre ha sido sana, y si tú enseñas a tu cuerpo a comer sango, luego las 'porquerías' ni te apetecen".

A este respecto, Ramona asegura que es clave cuidar su cuerpo a través del ejercicio físico: "Para mí es mi templo, además tengo el presentimiento que me voy a morir en el gimnasio". No obstante, recomienda a los más inexpertos comenzar a entrenar de manera progresiva.

Hacer pesas ayuda a reducir el riesgo de mortalidad prematura / .

"Cuando empiecen que sea por pilates, estiramientos. Y luego poquito a poco con las pesas", avisa la jubilada. Además, Gorraiz considera que no hace falta ir al gimnasio para comenzar a entrenar fuerza: "Yo también en mis redes les enseño con una silla, con un palo de escoba, con una botella de cinco litros".

En este sentido, los creadores de contenido volvieron a hacer hincapié sobre este concepto. A lo largo del vídeo, titulado '24 horas con la Abuela de 85 que parece de 25', Beguería señala que "la gente compra Lamborghini, pero no cuida su Lamborghini".

Como respuesta, la abuela contesta que "esto es muy triste". De hecho, Domínguez añade que "cuando lo pasas tan mal con cosas graves como tú, luego ya lo pequeño es lo que importa, no es lo material ni el dinero". Por este motivo, Gorraiz tiene claro cuál es el valor real de los bienes materiales.

"También es fácil la experiencia, he vivido ya tres generaciones, la experiencia es mucha. Por eso que, a lo que ahora vosotros dais valor, a mí es que me da igual. Tener un Lamborghini, es que no, un Seat 600 me llevará al mismo sitio. Pero es el ego, el tener, tú tienes, yo quiero, el otro tiene, yo quiero doble... es una tontería", reflexiona Ramona.