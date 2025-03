Absa Cape Epic, el ‘Tour de France’ del mountain bike

En menos de cuatro días cerca de 1.500 ciclistas empezarán un reto en mayúsculas en la Absa Cape Epic, sin duda la prueba por etapas más prestigiosa del mountain bike. Toda una aventura para los que debutan con el simple, pero nada sencillo, reto de ser finishers, y una auténtica competición de nivel para los equipos profesionales de MTB que buscan consagrarse en la carrera de referencia de este deporte outdoor.

Las cifras que rodean la Absa Cape Epic hablan por sí solas sobre la magnitud de este gran evento de ciclismo de montaña. En concreto habrá 750 equipos de dos riders, con 63 nacionalidades representadas, siendo España el segundo país más representado con 50 equipos. Todos ellos deberán afrontar un recorrido con un total de 700 kilómetros y 16.000 metros de desnivel positivo en los ocho días que dura la prueba en territorio surafricano. Los amantes del MTB podrán seguir la prueba con la retransmisión en vivo que se hará a nivel mundial.

LOS PRINCIPALES FAVORITOS

La lista de favoritos en categoría masculina es extensa por el gran nivel que registra Absa Cape Epic, pero resumiremos los principales candidatos de un cartel que encabeza el equipo Outride - Toyota – Songo, formado por la pareja Matt Beers (RSA) & Keegan Swenson (USA). Como campeón defensor, Matt Beers tiene el honor de llevar el número 1 en su dorsal y cuenta con tres títulos de la Absa Cape Epic en su palmarés. Su compañero para la edición 2025 es un referente estadounidense en gravel, Keegan Swenson. Beers y Swenson competirán en beneficio de Outride—una ONG dedicada a mejorar la salud mental infantil a través del ciclismo.

También hay que tener en cuenta al ORBEA Leatt Speed Company, con Georg Egger (GER) & Lukas Baum (GER), el campeón de Europa en XCM. Es el único equipo que mantiene su pareja de 2024, siendo los grandes favoritos por varias razones. Ninguna más importante que su asombrosa popularidad. Forjada en su inesperada victoria en 2022, la pareja alemana es muy querida por el público.

Finalmente, no podemos dejar fuera de la terna de favoritos al equipo catalán del BUFF MEGAMO Team con la pareja Wout Alleman (BEL) y Martin Stošek (CZE). El BUFF Megamo es un equipo famoso por su consistencia, aunque ha tenido que adaptarse a un cambio obligado debido a la retirada de Hans Becking de la carrera. Este cambio ha dado paso a la incorporación del experimentado Stošek, quien se une al gran Alleman y será interesante ver cómo se compenetran los riders checo y belga.

LAS FAVORITAS

En categoría femenina sin duda hay un equipo que parte con la condición de gran favorito. Se trata del Toyota Specialized que tiene una pareja ganadora con Annika Langvad (DEN) & Sofia Gomez Villafane (ARG). Aunque Karl Platt y Christoph Sauser también han ganado cinco títulos de la Absa Cape Epic, ninguno logró el dominio que ha exhibido Langvad. La danesa ganó siete etapas en su camino hacia cuatro de sus cinco títulos e incluso en 2016, cuando solo sumó tres victorias de etapa, su margen de victoria aún fue de casi 15 minutos. En 2025, la tres veces campeona mundial de XCM estará acompañada por Sofia Gómez Villafañe, ganadora de la Absa Cape Epic 2022.

Pero no se lo pondrán fácil la pareja compuesta por la holandesa Rosa van Doorn y la suiza Janina Wüst que harán su esperado debut en la Absa Cape Epic en 2025 con el maillot del BUFF MEGAMO. Las corredoras pueden ser nuevas en la carrera, pero no son ajenas a la victoria en Epic Series, y contarán con la amplia experiencia de su equipo de apoyo, capitaneado por su Team Manager, Pau Zamora. Como demostró Ghost Factory Racing en 2024, ser debutantes no es necesariamente un obstáculo para ganar la carrera de etapas de mountain bike más importante del mundo.