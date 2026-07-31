CURSA DE BOMBERS
Abiertas las inscripciones para la Vueling Cursa Bombers Barcelona 2026: así será la gran fiesta del running del 8 de noviembre
La mítica carrera de 10 km regresa con un recorrido por el corazón de Barcelona, dorsales ya disponibles y un firme compromiso solidario.
SPORT.es
Inscripciones en: https://cursadebombers.barcelona/
La Vueling Cursa Bombers Barcelona 2026 ya ha abierto las inscripciones para su próxima edición, que se celebrará el domingo 8 de noviembre. Considerada una de las carreras populares más emblemáticas del calendario nacional, volverá a reunir a miles de corredores y corredoras en un recorrido de 10 kilómetros que atraviesa algunos de los espacios más icónicos de Barcelona.
Más que una carrera, la Cursa de Bombers se ha convertido en una auténtica tradición para los amantes del running. El recorrido llevará a los participantes por lugares tan emblemáticos como la avenida del Paral·lel, la Gran Via, la renovada Via Laietana y la llegada junto al Parc de la Ciutadella, ofreciendo una experiencia única tanto para quienes buscan mejorar su marca personal como para quienes se estrenan en esta distancia.
Uno de los grandes símbolos de la prueba seguirá siendo la presencia del Cuerpo de Bomberos de Barcelona, cuyos valores —esfuerzo, compromiso, compañerismo y espíritu de superación— forman parte de la identidad de la carrera.
La edición de 2026 mantendrá también su carácter solidario gracias a la colaboración con la Fundación Impulsa, entidad que trabaja para ofrecer becas, programas de mentoría y acompañamiento a jóvenes con dificultades económicas para que puedan continuar sus estudios. De este modo, cada inscripción contribuirá también a impulsar nuevos proyectos de vida.
Las inscripciones ya están abiertas y los dorsales son limitados, por lo que la organización recomienda asegurar la plaza cuanto antes para formar parte de una edición que volverá a llenar la ciudad de deporte, emoción y espíritu de superación.
El próximo 8 de noviembre, Barcelona volverá a latir al ritmo de miles de corredores y corredoras. La cuenta atrás para la Vueling Cursa Bombers Barcelona 2026 ya ha comenzado.
Inscripciones en: https://cursadebombers.barcelona/
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