Abel Garcia, sobre GRAVITEO: “Catalunya es punta de lanza, como lo fuimos en los JJOO del 92”

El secretario general del Departament d’Esports de la Generalitat, Abel Garcia, visitó GRAVITEO, el festival de deportes urbanos organizado por Prensa Ibérica, Sport y El Periódico en el Circuit de Barcelona-Catalunya, en su segunda jornada.

Garcia hizo una valoración del evento, así como de los objetivos deportivos de la Generalitat en los próximos años.

¿Cuál es la valoración que haces de estos días?

¡Muy positiva! Es una gran oportunidad para acercar deportes que a veces no tienen la oportunidad de mostrarse al público en general. Como ya comentaba el conseller Berni, tenemos grandes deportes que prácticamente se lo comen todo.

Por eso es bueno, pero también es bueno que, sobre todo, los más pequeños y adolescentes conozcan la amplia gama de deportes que tenemos y, sobre todo, los grandes campeones y campeonas que tenemos, atletas de alto nivel, que en estos deportes es una suerte poderlos tener muy cerca, tocarlos, hablar con ellos, y esto realmente es un lujo. Y realmente que este recinto, que es el mejor circuito de automovilismo y motociclismo del mundo, hoy también sea una gran instalación para estos otros deportes.

Abel Garcia, en GRAVITEO / Gorka Urresola Elvira

Acercar a la población los deportes que no son tan conocidos. Entiendo que parte también del trabajo de medios y organizaciones es fomentar que el deporte sea más conocido y que los deportes más minoritarios tengan una amplia cobertura y que la gente venga a conocerlos más.

Totalmente, totalmente. Es poder poner un día en la parrilla comunicativa estos deportes que ocupan menos espacios, se les dan menos oportunidades, pero realmente la gran mayoría, el skate y la escalada, son deportes olímpicos. O sea, que está bien mostrarlos porque los grandes éxitos se fomentan con una gran base y, cuantas más cosas hagamos para ampliar esta base, siempre será mejor.

¿Después del Gran Depart y Graviteo, que es lo siguiente que viene en cuanto a Deporte en Catalunya?

No quisiera decir nada porque seguro que me dejo algo. Durante esta semana también tenemos el multideporte en Banyoles. Ya llevamos una semana. La semana pasada ya empezó con el Campeonato de Europa de Duatlón. No hemos parado de tener actividades y, realmente, aunque la final de mañana también lo puede eclipsar un poco todo, Cataluña es un país que no para y estamos súper contentos de acoger eventos para proyectar el país y, sobre todo, por dar la oportunidad a las personas a las que les gusta el deporte de que lo disfruten.

¿Que aprendizajes se extraen tras la organización del primer Graviteo?

Bueno, al final es un poco lo que Berni habla del Eport 360, Deporte 360. Podemos ver aquí que fusionamos estética, fusionamos disciplinas diversas de deporte que provienen de la calle. Mayoritariamente son deportes muy liberales que ahora han pasado a formar parte de las estructuras federativas, pero también lo fusionamos con música, fiesta y, al final, es eso: el deporte no solo como se vive dentro del recinto de juego.

Aquí ya veis que el recinto de juego es amplio, es grande, y es lo que nosotros queremos y buscamos: esta visión de Deporte 360, que es algo que se juega mucho más allá del terreno de juego, mucho más allá del marcador,

El Circuit es un escenario de lujo. ¿Qué retos ha supuesto?

Aquí ya veis que el recinto de juego es amplio, es grande, y es lo que nosotros queremos y buscamos: esta visión de Deporte 360, que es algo que se juega mucho más allá del terreno de juego, mucho más allá del marcador, y con disciplinas que, aparte, encajan mucho con los consumos televisivos, de vídeo, en streaming, que son formatos cortos, rápidos y que también son una manera de poder enganchar a la gente joven. Es un circuito de carreras, pero la versatilidad que tiene este circuito es enorme. La gente que forma parte del circuito, yo formo parte del consejo de administración, tiene una larga experiencia en organizar muchas cosas.

Foto de familia / Laia Bonals

Yo creo que es una oportunidad también para mostrar que es un gran contenedor de actividad de motor, pero puede ser un gran contenedor de cualquier tipo de actividad. Ya tiene una línea de ocio con conciertos, etcétera, pero también ahora hemos podido mostrar que tiene una gran capacidad como contenedor de deportes alternativos y algunos de tan difícil organización porque necesitan una infraestructura muy específica, como puede ser la escalada, el skate, etcétera.

Por último, ¿cómo contribuye este tipo de eventos como Gravitat a nivel cultural, social, pero también de imagen para Cataluña?

Creo que es un todo. Al final es demostrar que Cataluña, una vez más, forma parte de la innovación. Cataluña siempre ha sido punta de lanza. Lo fue en los Juegos Olímpicos del 92, en cómo atraer y transformar lo que eran los Juegos Olímpicos a lo que fueron después de Barcelona 92. Y aquí tenemos esa gracia, esa manera de hacer. Lo hemos hecho también con el Gran Premi, no simplemente acogiendo un gran evento, sino transformándolo y haciendo que todo el país se sintiera parte de ello. Con este evento lo hemos hecho igual: tener un gran evento con los mejores campeones de estas disciplinas y demostrar que, a partir de hoy, nada va a ser igual. También la concepción de los espacios a ocupar, espacios que podían ser siempre muy convencionales, como la zona de parking y los paddocks de un circuito, para montar un gran evento como el que hemos montado. Un antes y un después también en la innovación en la organización de eventos.

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Fuente: El Periódico