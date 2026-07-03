Abel Carretero acaba segundo en la CDH en el festival de Bonnecarrère

La CDH 2026 la ganó Gautier Bonnecarrère con 12:08:55 y la meritoria segunda plaza fue para Abel Carretero. El español de OTSO, que el año pasado terminó cuarto en esta misma prueba, cruzó la meta del Ultra-Trail Village de Vielha en segunda posición con 12:19:21, completando una de las carreras más completas de su trayectoria en los 110 kilómetros y 6.400 metros de desnivel positivo de la Camins d’Hèr.

Carretero salió fuerte desde Les, se mantuvo en la zona alta de la clasificación durante todo el recorrido y llegó al temido circo de Colomers con las piernas bajo mínimos. La crisis en ese tramo fue real y le pasó factura en los registros intermedios, pero el español encontró el fondo para remontar y firmar un segundo puesto que mejora su cuarto de 2025. “Llegué exhausto y disfruté mucho de la carrera”, declaró tras cruzar la meta.

La sanción que lo cambió todo

La carrera tuvo un punto de inflexión claro en Salardú (km 60,8), donde Julen Calvo recibía una sanción por avituallamiento ilegal, corroborada por la dirección de carrera a través de imágenes. El reglamento permite el apoyo de una sola persona en los avituallamientos, y el español recibió asistencia de dos. La sanción le obligó a permanecer parado casi una hora en Arties, destrozando una carrera que hasta ese momento dominaba con autoridad. Calvo llegó a meta en sexto lugar con 12:47:48. Sin la parada, los tiempos lo sitúan como ganador claro de la prueba. El trail, como la montaña, tiene sus propias normas.

El podio masculino lo completan el francés Matis Leray (12:27:12) en tercera posición, Remy Brassac cuarto (12:32:31) y Benjamin Tremont quinto (12:42:02).

Menos de 39 minutos entre primero y sexto en 110 kilómetros, con muchos corredores que se la jugaron desde el principio en una carrera que nunca ofreció un momento de tregua.

Mia Yao, de otro planeta

Mia Yao se exhibe en la CDH femenina con un tiempo de 13:04:34 y termina octava en la clasificación general absoluta, hombres y mujeres juntos. La china de ACG Nike, que esta temporada dio el salto desde Salomon para afrontar un nuevo proyecto, dominó la prueba de principio a fin a pesar de sufrir sequedad ocular durante el recorrido, un problema que fue remitiendo a medida que avanzaba la carrera y que no le impidió dar un recital sobre los 110 kilómetros del Pirineo aranés.

El triunfo llega después de un invierno difícil que había generado dudas sobre su estado de forma, pero Yao ha respondido de la mejor manera posible: ganando. “Estoy muy feliz, muy agotada, el recorrido es muy técnico”, señaló nada más cruzar la meta. Una victoria que le da una enorme confianza de cara a Chamonix, donde en agosto disputará las Finales UTMB World Series con el objetivo de revalidar su título en la OCC.

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Vigente campeona de la OCC en 2024 y 2025, la única atleta en ganar esa prueba dos veces consecutivas, Yao completa ahora el doblete en el Val d’Aran después de ganar la PDA en 2025. Una corredora que cada vez que llega al Pirineo aranés convierte la competición en un monólogo. El resto de clasificadas femeninas llegarán en torno a una hora después, con Claudia Tremps y Mireia Pons disputando las posiciones de podio en un apasionante duelo catalán.