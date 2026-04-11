Ni abdominales ni gimnasio: el ejercicio de Xuan Lan, especialista en yoga, que equivale a 100 repeticiones

Cada vez más personas buscan alternativas a los abdominales de toda la vida. Hablamos de rutinas más suaves, pero en muchos casos igual de efectivas, que están ganando protagonismo, sobre todo entre quienes buscan cuidar de su cuerpo sin sufrir demasiado.

En este contexto, el yoga se ha convertido en una opción cada vez más popular. Y no es casualidad. Tal y como explica Xuan Lan, una especialista muy conocida en redes, esta disciplina puede trabajar el cuerpo en profundidad sin necesidad de impacto.

Una de las posturas que más llama la atención a quienes la practican por primera vez es la 'postura del barco', o 'navasana'. A simple vista puede parecer sencilla, pero esconde un trabajo muscular muy intenso.

Para hacerla, basta con sentarse sobre una esterilla, elevar las piernas formando un ángulo y mantener el equilibrio apoyando el peso en los glúteos. El cuerpo dibuja una especie de 'V' que activa todo el core, como si estuvieras haciendo abdominales.

Yoga al amanecer / TAIGA Campings & Resorts

¿Dónde reside la clave para que el ejercicio se haga correctamente? En mantener la postura durante unos segundos, obligando a los músculos abdominales a trabajar de forma continua, sin descansos ni rebotes.

Según Xuan Lan, este ejercicio no solo tonifica el abdomen. También fortalece los glúteos, la espalda y mejora el equilibrio del cuerpo, algo fundamental con el paso del tiempo, especialmente cuando ya cumplimos cierta edad.

Además, tiene una ventaja importante frente a los abdominales clásicos: reduce el riesgo de lesiones porque la postura adoptada es mucho más sencilla. Tampoco hay impacto, ni movimientos bruscos y se adapta a todos los niveles.

Más allá del físico, el yoga aporta beneficios mentales muy evidentes. Ayuda a reducir el estrés, mejora tu concentración y favorece una mayor conexión con el cuerpo, siendo una de las rutinas más completas que puedes añadir a tu día a día.