Hacer abdominales está bien, pero estos 5 ejercicios en silla reducen la grasa más rápido

La grasa abdominal es un factor importante para la salud. Según un Estudio de Nutrición y Riesgo Cardiovascular en España, la obesidad abdominal es un problema que afecta al 32% de los hombres y el 40% de las mujeres.

Esta condición incrementa el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión y gota. De esta manera, reducir la grasa acumulada en la zona abdominal puede ser muy positivo para el organismo.

La Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos concluyó en un estudio que las personas que disminuyen la grasa acumulada en esta zona pueden mejorar el funcionamiento de los vasos sanguíneos.

En este contexto, muchas personas creen que hacer abdominales es el mejor ejercicio para conseguir un vientre plano. No obstante, hay ejercicios sentados que activan los músculos estabilizadores profundos.

Test de la silla ejemplo / .

El portal especializado 'Eat This, Not That' ha compartido cinco ejercicios en sillaque reducen la grasa abdominal. La elevación de rodillas requiere controlar los flexores de cadera y los abdominales, tonificando esta parte del cuerpo.

Asimismo, la torsión del toro sentado es un ejercicio que ayuda a mantener el equilibrio del tronco. Al hacer este movimiento, activas los oblicuos, desarrollas fuerza y mejoras la movilidad.

Por otra parte, los abdominales con extensión de piernas sentada ayuda a mejorar la coordinación y tonificar el tronco. Cuando realizas la extensión hacia afuera, aumentas la resistencia, y al hacerlo hacia atrás sumas intensidad.

La flexión lateral sentada es un ejercicio sencillo pero efectivo. Finalmente, hacer la patada de aleteo sentado es una forma de activar la parte inferior del cuerpo, manteniendo una tensión continua en los abdominales.