Aaron Judge (34 años): "Me gusta comer una buena proteína, si es pollo o pescado, arroz o pasta para obtener carbohidratos y energía rápida, y luego verduras"

Aaron Judge (California, 1992) lleva sin jugar desde mayo de 2025 con los New York Yankees. No obstante, el capitán de los 'Bombarderos del Bronx' ha comenzado a practicar bateo a principios de esta semana. Por este motivo, la fecha de regreso del jardinero está cada vez más cerca y podría definir la temporada de la franquicia neoyorquina.

El 'Juez' es uno de los jugadores más relevantes de la Major League Baseball (MLB) desde que fue seleccionado en la 32.ª posición de la primera ronda del Draft en 2013. Fue líder de home runs en la Liga Americana (52), rookie del año de la Liga Americana, ganador del Home Run Derby, cinco veces Bate de Plata, cuatro veces Primer Equipo All-MLB, siete All-Star y tres veces MVP de la Liga Americana.

Además de jugar en uno de los equipos más famosos del planeta, Judge destaca por su corpulencia con 201 cm de altura y 128 kg de peso. Durante la previa a las Series Mundiales de 2024, el atleta compartió su rutina de entrenamiento y nutrición con la revista GQ.

Aaron Judge. / .

En la charla, el deportista de élite detalla cómo es su entrenamiento tras jugar un partido: "Siempre empiezo con un baño de hielo, una inmersión en agua fría para sorprender al cuerpo y activar el proceso de recuperación. Luego, hago un poco de sauna, alternando frío y calor para trabajar con terapia de contraste. Si ese día hago ejercicio, paso al gimnasio para una sesión de entrenamiento total".

Además, Judge explica a la publicación que no le gusta enfocarse solo en piernas o en la parte superior del cuerpo. "Prefiero trabajar todo: piernas, brazos, pecho y espalda. Después de nueve entradas, ya estás bien calentado, así que es un buen momento para moverte y eliminar toxinas", añade el profesional.

Ferran Torres hace el lanzamiento de honor en el Yankee Stadium / .

Respecto al entrenamiento, la estrella de los Yankees afirma que hace ejercicios como puentes de glúteos y 'dead bugs' para el core: "Creo que, para los jugadores de béisbol, si tus glúteos, abdominales y core están activos, todo lo demás se alinea y funciona bien. Así que empezamos ahí, luego pasamos a diferentes rutinas con bandas para los hombros, un poco de saltar la cuerda, y así nos preparamos para el juego".

Asimismo, Judge reveló al citado medio que "me gusta mucho ayunar" porque tienen comida preparada para los jugadores antes y después del partido. Con este respecto, la dieta que sigue durante la temporada es práctica y viable a lo largo del tiempo.

"Me gusta comer una buena proteína, si es pollo o pescado, arroz o pasta para obtener carbohidratos y energía rápida, y luego verduras. Son opciones de comida bastante insípidas y básicas, pero creo que lo básico es lo más fácil, sostenible y repetible", comentó el deportista.