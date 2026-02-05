95º edición de la carrera mas antigua de Euskal Herria y España con record de participación y en busca de record de España

La 10K GIMNASTICA DE ULIA (ANTES CROSS DE REYES DE LA GIMNASTICA DE ULIA) cuya primera edición tuvo lugar el 6 de enero de 1918, celebra el próximo domingo 8 de febrero de 2026 su 95 edición, lo que la convierte en la más antigua de Euskadi, España y la segunda con más ediciones de España.

El circuito por el que se celebran las pruebas es un circuito homologado en las distancias de 5 K Y 10 K, y es una prueba dentro del calendario oficial de la RFEA, y de carácter internacional incluida también dentro del Global Calendar de World Athletics y con el sello Label Road 2026

NUEVA IMAGEN Y CANCION PROPIA

La 10K GIMNASTICA DE ULIA este año presenta una nueva imagen con un nuevo logo identificativo y con canción propia, iniciativa e ingenio de Xabier Mitxelena miembro de la organización y autor de la letra que junto el grupo euskaldun IRATZAR ERROMERIA Taldea, que sonará en el Paseo de la Zurriola esperando hacer vibrar a los participantes y al público que se acerque hasta el barrio donostiarra de Gros para disfrutar del espectáculo.

EL CIRCUITO Y LA ZURRIOLA

El circuito que es totalmente urbano, con salida y llegada en el mismo punto de la Avenida Zurriola, discurre junto a la playa de la Zurriola en el Barrio de Gros, por el paseo que lleva el mismo nombre, dando la vuelta al palacio del congreso del Kursaal y por la Avenida Navarra, Ategorrieta y Sagües.

Este circuito la convierte en una de las carreras 10K más rápidas de España, con un mejor tiempo de 27:55 en hombres conseguido por ADEL MECHAAL el año 2024 y 31:38 en mujeres por MAJIDA MAAYOUF el año 2023, y el objetivo de la organización de este año es que además de mejorar los tiempos del circuito se intente batir algún récord de España de 10K, contratando a los mejores atletas del panorama nacional que actualmente se encuentran establecidos en 27:21 (SAID MECHAL – Valencia 2026) y 31:11 (CARLA GALLARDO– Laredo 2025).

UNA CARRERA CADA VEZ MAS INTERNACIONAL

EL incremento experimentado en los últimos años de participantes, junto con el atractivo de correr en una carrera con historia y en un marco tan especial como la Zurriola y en una ciudad como Donostia San Sebastián, y posiblemente hace que cada vez vengan más gente de a correr y a conocernos.

Este año en las distintas carreras se ha inscrito gente de los 5 Continentes, hay corredores de 31 PAISES, destacando nuestros vecinos franceses con atletas de al menos 6 departamentos distintos, lo que deja claro la INTERNACIONALIDAD DE LA 10K GIMNASTICA DE ULIA También del territorio nacional cada vez también tenemos mayor representación, esta edición esperamos corredores de 36 provincias de las 52 provincias del Estado, casi doblando las 20 de la edición pasada. Es verdad que el grueso lo componen los corredores de casa y los de nuestras provincias vecinas, pero es un orgullo ver que cada vez nos vienen a visitar mas gente de todo

el territorio.