Los 7 mejores ejercicios para decir adiós a las alas de murciélago a partir de los 45 años

Conforme pasan los años, el cuerpo empieza a resentirse a nivel físico tanto por dentro como por fuera si no hemos hecho ejercicio de forma regular, cambiando de cierta manera en algunas partes del mismo que pueden generar muchas inseguridades.

Algo así ocurre con el denominado efecto "alas de murciélago", el cual se refleja en esa piel flácida que queda debajo de las axilas y los brazos a partir de los 40 a causa de no haber ejercitado dicha zona del cuerpo con asiduidad.

No obstante, esto no quiere decir que no sea reversible. Por suerte, nuestro organismo está hecho para adaptarse en cierta medida y hay una forma de revertir las alas de murciélago para dejar dicha parte del cuerpo más tonificada.

Los expertos coinciden en que existen diferentes ejercicios destinados a ciertas partes del cuerpo que también tonifican la zona baja de las axilas de manera colateral, por lo que son realmente útiles.

La lista de recomendaciones según la revista 'Eat this, not that' pasa por un puñado de actividades que se han de realizar de pie a través de series de varias repeticiones para favorecer la regeneración muscular en dicha zona:

Extensión de tríceps con mancuernas por encima de la cabeza

Elevación frontal de pie

Curl de bíceps con mancuernas

Patadas hacia atrás con mancuernas

Elevación lateral

Press de polea

Jalón de cable facial

Lo bueno es que muchos de estos ejercicios se pueden llevar a cabo sin la necesidad de acudir a un gimnasio, dado que son ideales para hacerlos en casa y basta con que tengas un par de mancuernas.

Por otro lado, los expertos recomienda combinar este set de ejercicios con la construcción de unos hábitos alimentarios mejores, lo cual consta como otro de los pilares esenciales a la hora de mantenerse en forma.