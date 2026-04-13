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SALUD

7 ejercicios de pilates ideales para obtener una mejor postura

Mejorar la postura va mucho más allá de mantenerse erguido correctamente de pie

Imagen de una mujer haciendo pilates

Imagen de una mujer haciendo pilates

Claudio Torres

Pasar muchas horas sentado frente al ordenador o mirando el móvil puede afectar a la postura y causar molestias en cuello, hombros y espalda. Ante este problema cada vez más habitual, el pilates se ha popularizado como una forma de fortalecer el cuerpo y mejorar la alineación. Sus ejercicios se basan en movimientos controlados que activan el “core”, los músculos profundos del abdomen, la espalda y las caderas que sostienen la columna, lo que ayuda a mantener una postura más estable y erguida.

Además, esta disciplina fomenta la conciencia corporal. Al prestar atención a cómo se mueve el cuerpo y se reparte el peso durante los ejercicios, es más fácil identificar y corregir hábitos posturales incorrectos. Con la práctica regular, esto puede reducir tensiones y mejorar la movilidad de la espalda.

La rutina que os traemos hoy consta de una intensidad baja y tan solo necesitaréis de 10 a 15 minutos diarios para practicarla, además de una colchoneta para realizar los ejercicios en el suelo. Los siete ejercicios son los siguientes:

1. Medio rodado atrás

Repeticiones: una serie de tres a cinco repeticiones.

Este ejercicio se realiza sentado con las rodillas flexionadas y los pies apoyados en el suelo. Consiste en redondear la espalda y dejar caer el torso hacia atrás antes de volver a la posición erguida. Ayuda a fortalecer el core, calentar la columna y trabajar la transición entre la flexión y la extensión.

2. Puente de hombros con inclinación pélvica

Repeticiones: una serie de tres a cinco repeticiones.

Tumbado boca arriba con las rodillas dobladas, se alterna la inclinación de la pelvis y después se eleva la cadera hasta formar una línea entre rodillas, caderas y pecho. El movimiento fortalece glúteos e isquiotibiales y ayuda a liberar tensión en la zona lumbar.

3. Preparación del cisne

Repeticiones: una serie de tres a cinco repeticiones.

Desde una posición boca abajo, se levantan ligeramente la cabeza y el pecho mientras se activan los músculos de la espalda. Este ejercicio trabaja la parte superior de la espalda y la nuca, favoreciendo una mejor extensión de la columna.

4. Patada con una sola pierna

Repeticiones: una serie de tres repeticiones por lado, alternando.

Apoyado sobre los antebrazos y con el pecho elevado, se alternan pequeñas patadas hacia el glúteo doblando una rodilla cada vez. El movimiento fortalece glúteos e isquiotibiales, abre la parte frontal del cuerpo y mejora la estabilidad de hombros y pelvis.

5. Natación

Repeticiones: una serie de cinco repeticiones por lado.

Tumbado boca abajo con brazos y piernas estirados, se levantan las extremidades del suelo y se alterna el movimiento de brazo y pierna contrarios. Este ejercicio ayuda a mantener el torso estable mientras se fortalecen espalda, glúteos, hombros e isquiotibiales.

6. Sirena

Repeticiones: una serie de tres repeticiones por lado.

Sentado con las piernas dobladas hacia un lado, se eleva un brazo por encima de la cabeza y se realiza una inclinación lateral del torso. El movimiento mejora la movilidad de la zona media de la espalda, alivia la tensión lumbar y favorece una respiración más profunda.

7. Expansión del pecho

Repeticiones: una serie de tres a cinco repeticiones.

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Desde una posición de rodillas con pesas ligeras en las manos, se elevan los brazos hasta el pecho y luego se abren hacia atrás para expandir el torso. Este ejercicio estira el pecho, fortalece la parte superior de la espalda y mejora la movilidad del cuello.

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