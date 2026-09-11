ALIMENTOS
7 desayunos con más proteínas que los huevos y que merece la pena incluir en tu dieta
Si buscas empezar el día con un desayuno rico en proteínas, estas opciones pueden superar incluso al huevo
Consumir proteínas en el desayuno es una de las mejores formas de empezar la mañana. "Comenzar el día con proteínas ayuda a equilibrar los niveles de azúcar en sangre, controlar los antojos a media mañana y mantener la sensación de saciedad por más tiempo", afirma Kaytee Hadley, dietista-nutricionista registrada, especialista en nutrición funcional.
"Las proteínas también activan la reparación y el mantenimiento muscular, lo cual es especialmente importante si llevas una vida activa o buscas controlar tu peso". Hadley recomienda consumir entre 20 y 30 gramos de proteína en el desayuno.
Los huevos son una opción evidente para el desayuno: una porción de 100 gramos contiene 10,7 gramos de proteína. ¿No sabes qué más comer? A continuación, te voy a presentar algunos de los mejores alimentos para el desayuno que contienen incluso más proteínas que los huevos.
Apunta estos 7 alimentos con más proteína que los huevos
Crema de almendras
Contenido de proteínas: 20,8 gramos
La crema de almendras está repleta de nutrientes beneficiosos, como fibra, grasas poliinsaturadas y monoinsaturadas, riboflavina, vitamina E, magnesio, fósforo, cobre y zinc. Úntala sobre pan de grano germinado tostado (otra opción rica en proteínas) o añádela a tu avena preparada desde la noche anterior.
Salmón ahumado
Contenido de proteínas: 18,3 gramos
El salmón es una buena fuente de ácidos grasos omega-3, los cuales favorecen la salud cardiovascular y pueden ayudar a reducir el riesgo de cardiopatía coronaria⁴. El proceso de ahumado reduce ligeramente la cantidad de ácidos grasos; las investigaciones indican que el ahumado en caliente⁵ puede disminuir más el contenido de ácidos grasos que el ahumado en frío.
Gachas de teff
Contenido de proteínas: 13,3 gramos
Haddley sugiere utilizar teff para preparar unas gachas diferentes. «El teff es uno de los cereales con mayor contenido proteico; no contiene gluten de forma natural y es rico en hierro, calcio y magnesio, nutrientes que a muchas personas les faltan», afirma.
Revuelto de tofu germinado
Contenido de proteínas: 13,2 gramos
Si buscas un plato de origen vegetal inspirado en los huevos revueltos, prueba a preparar uno con tofu germinado, que contiene más proteínas que el tofu convencional. «El tofu es una excelente fuente de proteínas vegetales; además, es bajo en grasas saturadas y no contiene colesterol», señala Vanessa Rissetto, dietista titulada y directora ejecutiva y fundadora de Culina Health.
Tostada de pan de grano germinado
Contenido de proteínas: 13,2 gramos
Una tostada puede ser una excelente opción rica en proteínas si eliges el tipo de pan adecuado. "El pan de grano germinado ofrece nutrientes con mayor biodisponibilidad y un poco más de proteínas que el pan tradicional", afirma Hadley.
Avena
Contenido de proteínas: 12,5 gramos
La avena es rica en fibra y proteínas. Puede ayudar a mejorar la flora intestinal y a mantener niveles saludables de colesterol. Para una preparación sencilla, puedes preparar avena reposada durante la noche y así tener un desayuno listo para llevar.
Queso cottage
Contenido de proteínas: 11,6 gramos
Puedes comerlo solo, con fruta por encima o incorporarlo a otras comidas para aumentar el contenido de proteínas. "Prueba a mezclarlo con la masa de los panqueques para añadir proteínas, incorporarlo a los huevos revueltos para darles más cremosidad o batirlo en licuados para conseguir una textura rica y similar a la del pastel de queso", sugiere Hadley.
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