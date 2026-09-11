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ALIMENTOS

7 desayunos con más proteínas que los huevos y que merece la pena incluir en tu dieta

Si buscas empezar el día con un desayuno rico en proteínas, estas opciones pueden superar incluso al huevo

Arándanos

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Ramón Gutiérrez

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Consumir proteínas en el desayuno es una de las mejores formas de empezar la mañana. "Comenzar el día con proteínas ayuda a equilibrar los niveles de azúcar en sangre, controlar los antojos a media mañana y mantener la sensación de saciedad por más tiempo", afirma Kaytee Hadley, dietista-nutricionista registrada, especialista en nutrición funcional.

"Las proteínas también activan la reparación y el mantenimiento muscular, lo cual es especialmente importante si llevas una vida activa o buscas controlar tu peso". Hadley recomienda consumir entre 20 y 30 gramos de proteína en el desayuno.

Los huevos son una opción evidente para el desayuno: una porción de 100 gramos contiene 10,7 gramos de proteína. ¿No sabes qué más comer? A continuación, te voy a presentar algunos de los mejores alimentos para el desayuno que contienen incluso más proteínas que los huevos.

Huevos

Huevos / Cedida

Apunta estos 7 alimentos con más proteína que los huevos

Crema de almendras

Contenido de proteínas: 20,8 gramos

La crema de almendras está repleta de nutrientes beneficiosos, como fibra, grasas poliinsaturadas y monoinsaturadas, riboflavina, vitamina E, magnesio, fósforo, cobre y zinc. Úntala sobre pan de grano germinado tostado (otra opción rica en proteínas) o añádela a tu avena preparada desde la noche anterior.

Salmón ahumado

Contenido de proteínas: 18,3 gramos

El salmón es una buena fuente de ácidos grasos omega-3, los cuales favorecen la salud cardiovascular y pueden ayudar a reducir el riesgo de cardiopatía coronaria⁴. El proceso de ahumado reduce ligeramente la cantidad de ácidos grasos; las investigaciones indican que el ahumado en caliente⁵ puede disminuir más el contenido de ácidos grasos que el ahumado en frío.

Salmón ahumado

Salmón ahumado / SPORT

Gachas de teff

Contenido de proteínas: 13,3 gramos

Haddley sugiere utilizar teff para preparar unas gachas diferentes. «El teff es uno de los cereales con mayor contenido proteico; no contiene gluten de forma natural y es rico en hierro, calcio y magnesio, nutrientes que a muchas personas les faltan», afirma.

Revuelto de tofu germinado

Contenido de proteínas: 13,2 gramos

Si buscas un plato de origen vegetal inspirado en los huevos revueltos, prueba a preparar uno con tofu germinado, que contiene más proteínas que el tofu convencional. «El tofu es una excelente fuente de proteínas vegetales; además, es bajo en grasas saturadas y no contiene colesterol», señala Vanessa Rissetto, dietista titulada y directora ejecutiva y fundadora de Culina Health.

Tostada de pan de grano germinado

Contenido de proteínas: 13,2 gramos

Una tostada puede ser una excelente opción rica en proteínas si eliges el tipo de pan adecuado. "El pan de grano germinado ofrece nutrientes con mayor biodisponibilidad y un poco más de proteínas que el pan tradicional", afirma Hadley.

Avena

Contenido de proteínas: 12,5 gramos

La avena es rica en fibra y proteínas. Puede ayudar a mejorar la flora intestinal y a mantener niveles saludables de colesterol. Para una preparación sencilla, puedes preparar avena reposada durante la noche y así tener un desayuno listo para llevar.

Queso cottage

Contenido de proteínas: 11,6 gramos

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Puedes comerlo solo, con fruta por encima o incorporarlo a otras comidas para aumentar el contenido de proteínas. "Prueba a mezclarlo con la masa de los panqueques para añadir proteínas, incorporarlo a los huevos revueltos para darles más cremosidad o batirlo en licuados para conseguir una textura rica y similar a la del pastel de queso", sugiere Hadley.

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