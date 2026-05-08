6 ejercicios con peso corporal y sin mancuernas para ganar músculo a partir de los 60 años

Los ejercicios con peso corporal son una opción accesible y gratuita para todas aquellas personas que buscan mejorar su estado físico. Esta disciplina se puede realizar en cualquier lugar y momento, sin necesidad de acudir al gimnasio o tener mancuernas en casa.

El director ejecutivo de TS Fitness en Nueva York, Noam Tamir, especialista en entrenamiento de fuerza y acondicionamiento, explicó que "el ejercicio con el propio peso es ideal para principiantes", según recoge Nike. "Porque, primero, necesitan aprender a manejar su peso corporal mientras aprenden los movimientos fundamentales, como las flexiones o las sentadillas", comentó el experto al citado medio.

En este sentido, la revista Women's Health ha compartido los seis ejercicios con peso corporal que recomienda Steve Chambers, gerente de gimnasio y entrenador personal en Ultimate Performance. "El entrenamiento con el propio peso corporal utiliza el peso del cuerpo para contrarrestar la gravedad y así desarrollar músculo, a diferencia de las pesas o las máquinas", explicó el especialista.

Un deportista senior hace flexiones / Freepik.

Por este motivo, es una forma ideal de "mejorar la estabilidad de las articulaciones y desarrollar una buena base para tu fuerza". En este punto, el experto propone una sentadilla con el propio peso corporal.

"La sentadilla con peso corporal es particularmente efectiva porque trabaja los cuádriceps, los isquiotibiales y los glúteos, y refuerza un patrón que utilizamos a diario: sentarnos y levantarnos", detalla el preparador físico.

A continuación, Chambers sugiere las flexiones, que "trabajan el pecho, los hombros y los tríceps, y requieren estabilidad del tronco". También plantea las subidas de escalón, un ejercicio "esencial para casi todos los clientes mayores de 60 años, es el de subir escalones, porque se traduce directamente en beneficios para la vida real".

El entrenador personal también aconseja planchas y planchas laterales. "La fuerza es relativa, por lo que trabajar para lograr algo como una dominada desarrolla músculo y confianza. Se centra en la espalda, los bíceps y el agarre, que son áreas fundamentales para la postura y la fuerza general", afirma sobre las dominadas.

Por último, la propuesta de Chambers son las sentadillas divididas: "Desafía el equilibrio y el control de una manera ligeramente diferente, ya que desarrolla la fuerza sin sobrecargar las articulaciones, mejora la estabilidad de la cadera y la rodilla".