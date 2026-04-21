A los 52 años bajó más de 45 kilos sin dietas milagro: todo empezó saliendo a caminar y levantando pesas

Sin experiencia previa y sin esperar demasiado, el año pasado decidió apuntarse a un programa de entrenamiento y nutrición. Quería mejorar sus hábitos y empezar a cuidarse mejor, pero esta persona no imaginaba hasta qué punto iba a cambiar suvida.

Nuestro protagonista es estadounidense y vive en los Países Bajos, y conoció un centro gracias a un compañero que no paraba de hablarle de su entrenador. Le insistió tanto que al final pedió una primera cita. Fue con curiosidad, pero también con dudas, sobre todo a la hora de comprometerse a algo a largo plazo.

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En sus primeras semanas en el gimnasio, apenas podía hacer una sentadilla dividida con apoyo o una flexión elevada. Ahora puede hacer sentadillas divididas con 20 kilos en cada mano, flexiones de pecho al suelo con peso, yse encuentra cerca de hacer sy primera dominada sin ayuda.

Dejó de recurrir a la comida para llevar y empezó a organizarse con recetas sencillas que podía preparar a diario sin complicarse. A esa rutina le sumó el gimnasio, pero también un cambio clave en su día a día: moverse más.

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Poco a poco fue incorporando pequeñas caminatas durante la jornada laboral, hasta convertirlas en un hábito. El cambio fue notable, pasando de no llegar a los 1.000 pasos diarios a moverse entre 15.000 y 20.000 cada día.

Lo que más le sorprendió durante el proceso fue el papel que acabó teniendo la confianza construida con su entrenador. Más allá de la rutina o la disciplina, destaca su apoyo constante y la motivación que le transmitía para ir un paso más allá, incluso en momentos en los que no creía ser capaz.

Ese acompañamiento fue clave en una transformación que no solo fue física, sino también mental. Entiende que la constancia es importante, pero señala que contar con el respaldo adecuado —alguien que no solo exige, sino que también empuja y sostiene— fue lo que realmente marcó la diferencia frente a sus intentos fallidos anteriores.