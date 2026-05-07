Más de 500 pasos en cinco minutos: así es la rutina viral de cardio en casa

Caminar también puede convertirse en un entrenamiento intenso sin necesidad de salir de casa. Cada vez son más populares las rutinas de “indoor walking”, ejercicios cardiovasculares de bajo impacto que permiten aumentar el ritmo cardíaco, quemar calorías y sumar pasos en apenas unos minutos. Una propuesta especialmente útil durante épocas de calor extremo, frío o jornadas con poco tiempo libre.

La entrenadora personal Lindsey Bomgren ha popularizado una rutina exprés de apenas cinco minutos que combina movimientos dinámicos y ejercicios funcionales para superar los 500 pasos sin salir del salón. El objetivo: mantenerse activo, mejorar la salud cardiovascular y combatir el sedentarismo con ejercicios sencillos y accesibles para cualquier nivel.

1. Marcha en el sitio

Este ejercicio sirve como punto de partida para activar el cuerpo y elevar progresivamente las pulsaciones. Consiste en caminar sin desplazarse, elevando las rodillas de forma alterna mientras se acompaña el movimiento con los brazos. Además de trabajar piernas y abdomen, ayuda a mejorar la coordinación y la movilidad articular.

2. Paso lateral con toque

Los desplazamientos laterales añaden intensidad al entrenamiento y activan tanto el tren inferior como la parte superior del cuerpo. El movimiento se realiza dando pasos de un lado a otro mientras los brazos se abren y cierran para aumentar el esfuerzo cardiovascular. Es una opción eficaz para mejorar agilidad y resistencia.

3. Carrera lateral tipo “Heisman”

Este ejercicio introduce movimientos más rápidos y explosivos, aunque manteniendo un bajo impacto para las articulaciones. Se basa en pequeños saltos laterales alternando el apoyo de las piernas y elevando las rodillas. Resulta especialmente útil para trabajar glúteos, abdomen y estabilidad.

4. Pasos adelante y atrás con jumping jacks

Una combinación que mezcla desplazamientos diagonales con aperturas de piernas y brazos similares a los clásicos jumping jacks. El ejercicio eleva notablemente la frecuencia cardíaca y ayuda a mejorar la coordinación, además de activar prácticamente toda la musculatura inferior.

5. Rodillas altas alternas

Este movimiento combina cardio y trabajo abdominal. Se elevan las rodillas hacia el pecho mientras las manos o los codos buscan el contacto con la pierna contraria, generando un efecto similar al de un crunch de pie. También puede hacerse sin saltos para reducir el impacto.

6. Zancada dinámica de corredor

La rutina finaliza con un ejercicio inspirado en la postura de carrera. Desde una posición escalonada, se alterna el apoyo de las piernas mediante pequeños saltos rápidos. Este movimiento activa piernas, glúteos y core, además de mejorar la resistencia cardiovascular.