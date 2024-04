“A los 50 años ojalá pueda estar en la élite y si no, seguiré como corredora popular”

Gemma Arenas (Ciudad Real, 1979) es una corredora por montaña del equipo JOMA Trail. Empezó a correr tarde, a los 28 años, pero no fue hasta los 35 años cuando se metió en el mundo del trail running a nivel competitivo. Pese a esto, enseguida se vio que tiene la velocidad y la resistencia que la han llevado a ser una de las mejores atletas españolas de media y larga distancia de este deporte. Su última victoria fue el pasado sábado en la MiM de la ASICS Penyagolosa Trails.

Enhorabuena por tu victoria en Penyagolosa. ¿Te salió la carrera que esperabas?

Sí, es una carrera que ya conozco, que ya he hecho dos años y es una prueba que sé más o menos como gestionarla. Te puede salir bien o mal, porque todos los días no son iguales. Yo iba con una idea en la cabeza, fue lo que hice y el resultado fue el que a mí me hubiera gustado hacer y que tenía en mente. Estoy súpercontenta haber podido ganar otro año en la MiM.

Fuiste una de las principales novedades del nuevo equipo impulsado este año por la marca JOMA. ¿Esto te añade presión?

No, estoy muy contenta de este nuevo proyecto, de este nuevo equipo. Ellos también tienen mucha ilusión, tienen ganas de que JOMA crezca en el trail, sobre todo en material, en zapatillas. Han formado este equipo, estamos súpercontentos porque es como una gran familia, tienen muchísimas ganas ellos de avanzar y nosotros también. Y presión ninguna, porque es la misma que tenía. Al final, ellos tampoco te exigen demasiado en las carreras que ellos patrocinan. Si puedes y vas, mejor para todos. Y por el calendario en ningún momento te ponen ninguna pega. La presión que tú te quieras poner. Siempre te gusta hacerlo bien. Pero, ya cada uno sabe el calendario más o menos que tiene marcado en el año y ellos se han adaptado a nosotros perfectamente.

Siendo de una zona como Almagro (Castilla-La Mancha) que es muy llana, ¿cómo lo haces para entrenar desnivel?

Nos tenemos que desplazar. Tenemos a 40 minutos una subida de 350 metros positivos, y haces ahí una ruta, pero lo que pasa es que siempre estás en el mismo sitio. Si estás allí tres horas o tres horas y media entrenando, no te sales del mismo sitio. A lo mejor no te sabría decir la extensión, pero no hay mucho desnivel, aunque nos vale. Y luego, pues a base de carreras. Hay muchas carreras que vamos para entrenar y para los objetivos principales, para entrenar el desnivel y lo técnico. Entonces, lo que aquí no se puede entrenar, pues muchas veces a base de carreras lo utilizamos como entrenamiento y así lo estamos haciendo. Y la verdad es que no nos está yendo nada mal.

¿Te gustaría dedicarte profesionalmente al trail o ya te va bien compaginarlo con tu actividad profesional actual?

Sí, lo tengo claro. Empecé ya tarde y lo tenía clarísimo que no dejaría mi trabajo. Es verdad que podría pedir alguna excelencia, pero creo que no. Tengo media jornada, que 15 días trabajo y 15 no. Tengo bastante flexibilidad para poder entrenar. Y vivir del trail creo que es difícil. Es cierto que mucha gente apuesta por esto, pero no todo el mundo llega. Con la edad que tengo (45 años) no me puedo plantear vivir del trail. Porque si a lo mejor tuviera 25, no sé si lo plantearía como la gente joven hace. Yo ya no, y me va bien así. Ahora mismo estoy con mi trabajo y puedo entrenar bien y puedo irme a las competiciones. Poco a poco irá el tiempo diciendo, pero para dejar el trabajo y dedicarme al trail, yo ya no lo veo.

¿Te ves más allá de los 50 años corriendo a alto nivel como Miguel Heras?

Creo que el tiempo lo va a ir diciendo. Ahora mismo me recupero bien, tengo ilusión y ganas. Además, tengo esos nervios que entran siempre antes de las carreras. ¿Qué me quedan 5 años? Ojalá. ¿Qué me quedan 10? Pues mejor todavía. Hay que ser consciente de que la gente joven viene apretando, pero somos más a lo mejor las veteranas y veteranos los que tenemos un poco más de fondo. Y a mi mientras el cuerpo vaya diciéndome venga, pues seguiré. El día de mañana, cuando no pueda estar en la élite, seguiré como corredora popular, que es como empecé, porque a mí me encanta correr, disfruto muchísimo y realmente es lo que me gusta. A los 50 años ojalá pueda estar en la élite y si no, seguiré como corredora popular que también está bien.

¿Hay igualdad entre hombres y mujeres en el trail, por ejemplo, con los premios para la élite?

Creo que cada vez están más concienciados de que al final todos corremos lo mismo. Nunca vamos a llegar a 50-50 y ellos siempre son más los que corren. Pero, creo que ya toda la gente que organiza una carrera está mentalizada de que tienen que poner lo mismo para el hombre que para la mujer. Nunca he visto el caso de que en un pódium vayan a dar un premio inferior a un hombre, te hablo de mí. Tampoco puedo quejarme, porque no lo he visto. Es verdad que he oído comentarios de otras atletas, pero no lo he visto. Aquí en Ciudad Real, en tema de comunicación estoy súperagradecida cuando los periódicos a la tribuna lanzan siempre cualquier noticia que sale de cada fin de semana, la ponen al momento. O sea que yo en ese aspecto ni en premio económico, ni en trato, ni en comunicación, ni en prensa, nada, no te puedo decir. Es verdad que habrá gente que lo haya podido vivir esa inferioridad, pero yo hasta el día de hoy no ha sido así.

Ahora que estamos en año de JJOO en París, ¿crees que el trail debería ser deporte olímpico?

Creo que eso va despacio, creo que eso ya no lo podré vivir, con los mundiales me conformo. Ojalá que el día de mañana la gente que ahora mismo tiene veintitantos años, treinta y poco, lo pueda llegar a vivir, que pueda ser olímpico, pero va despacio y lo veo complicado. Pero, si todo el mundo se pone de acuerdo y pone de su parte, pues a lo mejor algún día puede llegar a ser. Creo que lo veré desde fuera, desde la televisión, pero estar dentro ya para mí lo veo difícil.