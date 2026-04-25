Los 5 ejercicios con tu propio peso que eliminan más grasa abdominal que el gimnasio a partir de los 40

Si has intentado eliminar la grasa abdominal después de los 40sabéis lo difícil que puede ser. Quizás hayas probado todas las dietas y rutinas de ejercicio imaginables, pero sin éxito.

Afortunadamente, saber qué ejercicios favorecen la pérdida de grasa puede ayudarte a deshacerte de esa molesta grasa alrededor de la cintura. Y es que recientemente una experta ha compartido los mejores ejercicios para quemar grasa abdominal.

Sigue estos cinco ejercicios para eliminar grasa abdominal

El exceso de grasa abdominal conlleva riesgos significativos para la salud. Según un estudio de 2021, puede aumentar el riesgo de padecer diversas afecciones metabólicas, como enfermedades cardiovasculares, hígado graso no alcohólico y diabetes tipo 2.

Por eso, establecer una rutina de ejercicio constante y llevar una dieta nutritiva y equilibrada es fundamental para eliminar la grasa abdominal no deseada. Así que si quieres evitar eso, es más que recomendable que sigas estos cinco ejercicios que te voy a enseñar:

Pareja realizando ejercicios / CMS