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Los 5 ejercicios con tu propio peso que eliminan más grasa abdominal que el gimnasio a partir de los 40
Una rutina sencilla, sin máquinas, que activa el metabolismo y ayuda a reducir barriga de forma más efectiva con el paso de la edad
Si has intentado eliminar la grasa abdominal después de los 40sabéis lo difícil que puede ser. Quizás hayas probado todas las dietas y rutinas de ejercicio imaginables, pero sin éxito.
Afortunadamente, saber qué ejercicios favorecen la pérdida de grasa puede ayudarte a deshacerte de esa molesta grasa alrededor de la cintura. Y es que recientemente una experta ha compartido los mejores ejercicios para quemar grasa abdominal.
Sigue estos cinco ejercicios para eliminar grasa abdominal
El exceso de grasa abdominal conlleva riesgos significativos para la salud. Según un estudio de 2021, puede aumentar el riesgo de padecer diversas afecciones metabólicas, como enfermedades cardiovasculares, hígado graso no alcohólico y diabetes tipo 2.
Por eso, establecer una rutina de ejercicio constante y llevar una dieta nutritiva y equilibrada es fundamental para eliminar la grasa abdominal no deseada. Así que si quieres evitar eso, es más que recomendable que sigas estos cinco ejercicios que te voy a enseñar:
- Plancha: Este ejercicio trabaja varios grupos musculares, fortaleciendo los abdominales, la espalda y los hombros, a la vez que proporciona soporte a la columna vertebral para lograr un abdomen más fuerte y definido.
- Mountain Climbers: Este se trata de un ejercicio dinámico que trabaja el tronco, los brazos y las piernas. Realizarlos a alta intensidad es una forma segura de quemar calorías y acelerar el metabolismo para lograr un físico más definido y tonificado.
- Burpees: Aunque los burpees no sean el ejercicio favorito de la mayoría, no se puede negar su eficacia para quemar grasa. Este aumenta el ritmo cardíaco, quema calorías y fortalece el abdomen, los brazos y las piernas para conseguir un vientre más plano.
- Windshield Wipers: Este ejercicio trabaja los oblicuos y activan los músculos abdominales para ayudar a definir la cintura.
- Russian Twist: Este ejercicio es un clásico para trabajar el abdomen, es una opción muy buena por una buena razón: trabaja eficazmente los oblicuos, mejora la estabilidad del tronco y tonifica la zona abdominal.
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