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Bienestar

5 ejercicios diarios que ayudan a recuperar músculo más rápido que el gimnasio a partir de los 50 años

Una rutina sencilla y constante puede marcar la diferencia en la recuperación muscular y en la fuerza funcional a partir de los 50 años

Hombre haciendo ejercicio en casa

Hombre haciendo ejercicio en casa

Ramón Gutiérrez

Ramón Gutiérrez

Al cumplir los 30, el cuerpo comienza a experimentar sarcopenia, la pérdida natural de masa muscular. Los adultos pueden perder entre un 3 % y un 8 % de masa muscular cada década, lo que puede afectar significativamente la fuerza y la calidad de vida si no se toman medidas.

Una de las principales razones de la pérdida muscular con la edad son los cambios en los niveles hormonales. "A medida que disminuyen estos niveles hormonales, la regeneración muscular se ralentiza y el cuerpo responde menos a la actividad física", afirma Victoria Repa, instructora certificada de Pilates.

Sigue estos 5 ejercicios de forma diaria

  • Fila inclinada

Este ejercicio trabaja la espalda, los hombros y los brazos, y fortalece los músculos posturales, que se debilitan con la edad. Esto es importante para combatir la mala postura.

  • Press de mancuernas por encima de la cabeza

Este ejercicio activa los brazos, la parte superior de la espalda y los hombros. Fortalece los músculos de los brazos, mejora la postura y desarrolla la estabilidad de los hombros, lo cual es especialmente importante para las mujeres que sufren pérdida de densidad ósea en la columna vertebral superior.

  • Curl de bíceps

Este jercicio implican la ejercitación de dicho músculo. Como el bíceps trabaja en el giro de muñeca o contracción del brazo, es fácil inducir que los diferentes tipos de curls incluyan flexiones de brazos así como giros de muñeca.

  • Peso muerto rumano

Este movimiento activa los glúteos, la zona lumbar y los isquiotibiales. Este ejercicio desarrolla la fuerza de los músculos de la cadena posterior, lo que mejora la marcha y la subida de escaleras, y previene lesiones.

  • Elevaciones de pantorrillas

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Las elevaciones de pantorrillas fortalecen las pantorrillas, los tobillos y mejoran la estabilidad de los pies. Este ejercicio mejora el equilibrio, la estabilidad de los tobillos y la fuerza al caminar, lo cual es especialmente importante para prevenir caídas..

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