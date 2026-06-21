Los 5 ejercicios de abdominales en el agua que ayudan a fortalecer el core y reducir la barriga sin impacto

Cuando llega el verano, mantener una rutina de ejercicio puede convertirse en todo un desafío. Las altas temperaturas hacen que muchas actividades físicas resulten más exigentes de lo habitual, aumentando la sensación de cansancio y provocando que numerosas personas reduzcan o incluso abandonen sus entrenamientos.

En este contexto, la piscina se presenta como una de las mejores alternativas para seguir activo sin sufrir los efectos del calor. Además de ofrecer una sensación constante de frescor, el agua añade una resistencia natural que obliga a los músculos a trabajar más sin generar un impacto elevado sobre las articulaciones.

Estos son los cinco mejores ejercicios de abdominales en el agua

Los ejercicios abdominales realizados dentro del agua son un buen ejemplo de ello. Permiten fortalecer la zona media del cuerpo mientras se reduce la percepción de esfuerzo en comparación con los entrenamientos tradicionales.

Esto hace que sean especialmente interesantes para quienes buscan mejorar su condición física o reducir grasa abdominal durante los meses más calurosos, por eso debes de hacer los siguientes:

Personas mayores ejercitándose en una piscina / SPORT

Bicicleta

Este ejercicio consiste en reproducir el movimiento de pedaleo bajo el agua, alternando la flexión de las rodillas. Para que sea realmente efectivo, conviene mantener el abdomen activado durante todo el recorrido y aprovechar la resistencia del agua para aumentar la intensidad.

Crunches

Sujetándote al bordillo o manteniéndote a flote, lleva las rodillas hacia el pecho de forma controlada. Es uno de los ejercicios acuáticos más exigentes para la zona abdominal, ya que obliga al core a trabajar de manera constante.

Tijeras horizontales

Con las piernas estiradas, realiza cruces alternos llevando una por encima de la otra. Además de implicar la musculatura abdominal, este movimiento también activa la parte interna y externa de las piernas.

Círculos hacia fuera

Mantén las piernas extendidas y dibuja círculos amplios hacia el exterior. Cuanto mayor sea el recorrido y más firme permanezca el tronco, mayor será el esfuerzo que deberá realizar la zona abdominal para mantener la estabilidad.

Oblicuos

Con las rodillas flexionadas, desplázalas de un lado a otro del cuerpo de forma alterna. Este ejercicio pone el foco en los músculos laterales del abdomen, ayudando a fortalecer y tonificar los oblicuos mientras mejora la movilidad del tronco.