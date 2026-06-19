SALUD
Ni 5 ni 10 kilómetros: esta es la distancia que deberías andar en función de tu altura según la OMS
La entidad establece una cifra que variará según tus condiciones
Hay algo en lo que coinciden todos los expertos en salud: si quieres mejorar tu longevidad, debes hacer ejercicio de forma frecuente, construir buenos hábitos alimentarios y descansar de manera eficaz.
Volviendo al primer elemento, no se ha logrado llegar a un consenso sobre la cantidad de actividad física a practicar a lo largo de la semana, aunque bien es cierto que existen ciertas cifras de carácter orientativo.
Algo así ocurre con los informes más recientes de la OMS, donde establece que lo ideal es que andemos una media de 10.000 pasos al día. Pero, ¿en cuántos kilómetros se traduce esto exactamente?
Lo cierto es que estamos ante una pregunta a la que hay que responder teniendo en cuenta otro factor importante: la altura de cada persona, dado que la longitud de sus piernas dictaminará cuánta distancia hace por cada paso.
De esta manera, no es lo mismo una persona que mida 1,60 m que los hará en 6,9 kilómetros, una de 1,70 m que lo hará en 7,31 kilómetros y otra que mida 1,80 m o más que lo hará en unos 7,75 kilómetros.
Sin embargo, existen muchos estudios que aseguran que no hace falta llegar a los 10.000 pasos para empezar a notar beneficios para la salud, dado que estos aparecen a partir de los 7.000 pasos diarios.
Eso sí, hay que tener en cuenta que los expertos aseguran que tu situación mejorará conforme más pasos hagas. Algo que, sobre todo, incidirá en tu salud cardiovascular a largo plazo y, por tanto, en tu longevidad.
Por tanto, lo mejor que podemos hacer al respecto es intentar caminar un rato todos los días y tratar de controlar los pasos que hagamos con el objetivo de intentar superar los límites mínimos recomendados por la OMS.
- ¡Acuerdo del Madrid con Enzo Fernández!
- Valencia Basket - Barça, en directo: resultado del primer partido de las Finales de Liga Endesa, en vivo
- El Real Madrid pone límite a la operación Olise: 220 millones
- Juni Calafat, tras los pasos de Bouaddi: 'Jugará en el Real Madrid el próximo año
- El brutal mensaje de Topuria a su agente tras la dura derrota ante Gaethje: habla por sí solo
- Comunicado de la familia Messi sobre el estado de salud del padre de Leo
- El Barça ya sabe el precio de Javi Guerra
- Gavi: 'Si estás en mi equipo, me amas; si no estás en mi equipo, seguramente me querrás matar