Ni 5 ni 10 kilómetros: esta es la distancia que deberías andar en función de tu altura según la OMS

Hay algo en lo que coinciden todos los expertos en salud: si quieres mejorar tu longevidad, debes hacer ejercicio de forma frecuente, construir buenos hábitos alimentarios y descansar de manera eficaz.

Volviendo al primer elemento, no se ha logrado llegar a un consenso sobre la cantidad de actividad física a practicar a lo largo de la semana, aunque bien es cierto que existen ciertas cifras de carácter orientativo.

Algo así ocurre con los informes más recientes de la OMS, donde establece que lo ideal es que andemos una media de 10.000 pasos al día. Pero, ¿en cuántos kilómetros se traduce esto exactamente?

Lo cierto es que estamos ante una pregunta a la que hay que responder teniendo en cuenta otro factor importante: la altura de cada persona, dado que la longitud de sus piernas dictaminará cuánta distancia hace por cada paso.

De esta manera, no es lo mismo una persona que mida 1,60 m que los hará en 6,9 kilómetros, una de 1,70 m que lo hará en 7,31 kilómetros y otra que mida 1,80 m o más que lo hará en unos 7,75 kilómetros.

Sin embargo, existen muchos estudios que aseguran que no hace falta llegar a los 10.000 pasos para empezar a notar beneficios para la salud, dado que estos aparecen a partir de los 7.000 pasos diarios.

Eso sí, hay que tener en cuenta que los expertos aseguran que tu situación mejorará conforme más pasos hagas. Algo que, sobre todo, incidirá en tu salud cardiovascular a largo plazo y, por tanto, en tu longevidad.

Por tanto, lo mejor que podemos hacer al respecto es intentar caminar un rato todos los días y tratar de controlar los pasos que hagamos con el objetivo de intentar superar los límites mínimos recomendados por la OMS.