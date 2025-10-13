¿Por qué la 360º The Challenge Gran Canaria es una de las carreras de ultra trail más duras del mundo?

La 360º The Challenge Gran Canaria no es solo una carrera: es un territorio mental. Una experiencia de supervivencia que lleva una década midiendo los límites del cuerpo y la mente en uno de los entornos más duros del planeta.

En su décima edición, que se celebrará del 5 al 9 de noviembre de 2025, la prueba volverá a convertir la isla en un tablero de resistencia épica con 264 kilómetros y 12.786 metros de desnivel positivo, y una sola consigna: llegar a Tejeda antes de que el reloj marque las 101 horas.

Tejeda, uno de los pueblos más bonitos de España, volverá a ser el epicentro de la prueba y el refugio simbólico de los valientes que se atrevan a enfrentarse al desafío. Desde sus calles partirán los 120 corredores confirmados —representando a 23 países— hacia una travesía que combina barrancos, cumbres y senderos técnicos en un recorrido que cambia cada año, pero siempre con el mismo espíritu: poner al límite todo lo que el cuerpo y la mente pueden soportar.

Entre los nombres más destacados de esta edición figuran Claire Bannwarth, pentacampeona consecutiva de la 360º; Sébastien Raichon, doble vencedor del Tor des Glaciers; la alemana Katharina Hartmuth, reciente tercera en el UTMB y campeona del Tor des Géants; y el italiano Luca Papi, leyenda viva que ha terminado todas las ediciones y ganado tres. También estará el canario José Bordón, segundo en 2023, que conoce como pocos la crudeza de los barrancos grancanarios.

Luca Papi será uno de los participantes / IAN CORLESS

"En esta edición conmemorativa hemos optado por elevar el grado de exigencia, preservando el espíritu fundacional de la prueba, que se centra en la orientación y en la resistencia ante la falta de sueño", explica Wendy Cruz, directora de la carrera. "Celebrar diez años de esta experiencia representa una satisfacción inmensa. Queremos que esta edición quede grabada en la memoria de todos los que la vivan".

La directora concluyó adelantando que "los corredores van a disfrutar de la isla de Gran Canaria por lugares espectaculares nunca antes vistos, con recorridos que serán imágenes para todos los grancanarios y el mundo entero".

ARISTA

El año pasado solo 67 de los 95 participantes lograron completar los 258 kilómetros del recorrido, una cifra que confirma su reputación de prueba inmisericorde y fascinante a partes iguales. En 2025, el nuevo trazado promete aún más dureza, menos confort y una sensación de aventura que no se encuentra en ninguna otra carrera de montaña del mundo.

La 360º The Challenge Es el último reducto del trail puro, un lugar donde no hay público, ni dorsales visibles, ni luces de meta: solo montañas, brújulas y corredores que se buscan a sí mismos en mitad de la noche canaria. Y por eso, diez años después, sigue siendo una leyenda viva.

La 360º The Challenge Gran Canaria está organizada por Arista Eventos, con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria a través de Turismo de Gran Canaria y el Instituto Insular de Deportes; el Gobierno de Canarias con Promotur – Islas Canarias; Ayuntamiento de Tejeda; Joma y Fred. Olsen Express; y la colaboración de las empresas Aguas de Teror, Pepsi, Lorenzo González Automoción, Emicela, Gofio La Piña, Bonflex, Provital e Inetel.