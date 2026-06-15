Ni 30 ni 60 minutos: el tiempo exacto que debes hacer bicicleta fija para mejorar tu resistencia, según un estudio

¿Cuántos de vosotros creéis que es imprescindible pasar muchas horas haciendo ejercicio para mejorar tu condición física? Quizás estéis equivocados porque varias investigaciones están demostrando todo lo contrario: una sesión mucho más corta puede ofrecer buenos resultados.

Un estudio desarrollado por la Sociedad Americana de Fisiología ha revelado que tan solo 10 minutos de bicicleta fija pueden proporcionar beneficios similares a los de un entrenamiento intenso cuando se hace con la técnica adecuada.

Esta investigación contó con la participación de varios jóvenes adultos que desarrollaron un protocolo basado en sprints de alta intensidad.

Los investigadores analizaron los resultados durante un periodo de ocho semanas para comprobar cómo respondía el organismo y los resultados fueron sorprendentes cuanto menos.

Hombre en bicicleta fija / Sport.es

Como decimos, los datos mostraron mejoras importantes en la capacidad aeróbica, un incremento del consumo máximo de oxígeno y un aumento de la potencia anaeróbica. Además, también se observó una mayor cantidad de volumen sanguíneo, un indicador relacionado con una mejor salud cardiovascular.

Los expertos señalan que este tipo de entrenamiento puede ser especialmente útil para las personas que tienen poco tiempo disponible y buscan una alternativa eficaz para mantenerse activas sin necesidad de acudir durante horas al gimnasio.

Más allá de la resistencia física, la bicicleta estática aporta numerosos beneficios adicionales. Ayuda a fortalecer los músculos de las piernas, favorece la circulación sanguínea y contribuye a mantener estable la presión arterial.

También estimula la liberación de endorfinas, serotonina y adrenalina, sustancias que ayudan a reducir el estrés y mejorar el estado de ánimo. Y como es un ejercicio de bajo impacto, es adecuado para personas con problemas en articulaciones o en proceso de recuperación de una lesión.