Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
España - Cabo VerdeAlineación España hoyDónde ver España - Cabo VerdeSedes España Mundial 2026Estadio España - Cabo VerdeTopuriaJan VirgiliDónde ver TopuriaCucurella fichaje Real MadridLey de Propiedad HorizontalHorario Uruguay - Arabia SaudíMercado de fichajesCucurellaJustin GaethjeMakhachevChampions BarcelonaCuándo juega Barça final ValenciaVuelta Málaga AlmeríaHorarios MotoGP República ChecaLesión AraujoMundial 2026Partidos Mundial 2026 hoyEtapa 8 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026Noticias BarçaDónde juega EspañaNormas DGTDerrama vecinosGiorgina UzcateguiCalendario España MundialSimulador MundialParches Mundial 2026Cuadro Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Grupos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

OUTDOOR

Ni 30 ni 60 minutos: el tiempo exacto que debes hacer bicicleta fija para mejorar tu resistencia, según un estudio

La bicicleta es un deporte muy completo y recomendado por especialistas

Gente en las bicicletas estáticas del gimnasio

Gente en las bicicletas estáticas del gimnasio / Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
David Cruz

David Cruz

¿Cuántos de vosotros creéis que es imprescindible pasar muchas horas haciendo ejercicio para mejorar tu condición física? Quizás estéis equivocados porque varias investigaciones están demostrando todo lo contrario: una sesión mucho más corta puede ofrecer buenos resultados.

Un estudio desarrollado por la Sociedad Americana de Fisiología ha revelado que tan solo 10 minutos de bicicleta fija pueden proporcionar beneficios similares a los de un entrenamiento intenso cuando se hace con la técnica adecuada.

Esta investigación contó con la participación de varios jóvenes adultos que desarrollaron un protocolo basado en sprints de alta intensidad.

Los investigadores analizaron los resultados durante un periodo de ocho semanas para comprobar cómo respondía el organismo y los resultados fueron sorprendentes cuanto menos.

Hombre en bicicleta fija

Hombre en bicicleta fija / Sport.es

Como decimos, los datos mostraron mejoras importantes en la capacidad aeróbica, un incremento del consumo máximo de oxígeno y un aumento de la potencia anaeróbica. Además, también se observó una mayor cantidad de volumen sanguíneo, un indicador relacionado con una mejor salud cardiovascular.

Los expertos señalan que este tipo de entrenamiento puede ser especialmente útil para las personas que tienen poco tiempo disponible y buscan una alternativa eficaz para mantenerse activas sin necesidad de acudir durante horas al gimnasio.

Más allá de la resistencia física, la bicicleta estática aporta numerosos beneficios adicionales. Ayuda a fortalecer los músculos de las piernas, favorece la circulación sanguínea y contribuye a mantener estable la presión arterial.

Noticias relacionadas y más

También estimula la liberación de endorfinas, serotonina y adrenalina, sustancias que ayudan a reducir el estrés y mejorar el estado de ánimo. Y como es un ejercicio de bajo impacto, es adecuado para personas con problemas en articulaciones o en proceso de recuperación de una lesión.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL