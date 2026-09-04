3 Días Trail Ibiza supera los 1.000 inscritos y estrena Santa Eulalia

3 Días Trail Ibiza ya ha superado la barrera de los 1.000 inscritos para su decimotercera edición, que se celebrará del 27 al 29 de noviembre y que volverá a convertir la isla ibicenca en uno de los grandes escenarios del trail running durante tres jornadas. La prueba afronta esta nueva edición con un ritmo de participación que apunta a superar las cifras alcanzadas en 2025, cuando reunió a más de 1.200 corredores de 41 nacionalidades.

A más de dos meses de la celebración, la edición de 2026 cuenta ya con participantes de 43 nacionalidades y mantiene un marcado carácter internacional. El 70% de los inscritos procede de fuera de las Islas Baleares, mientras que la participación femenina alcanza actualmente el 40% del total. Especialmente significativo es también que alrededor del 70% de los corredores serán nuevos participantes en la prueba, una cifra que refleja su capacidad para seguir incorporando corredores a su propuesta.

Santa Eulalia, inicio y final de la Ultra, Maratón, Media Maratón y 1K

La principal novedad de esta edición estará en la segunda jornada del evento. El sábado 28 de noviembre, la Ultra de 75 kilómetros estrenará salida y recorrido desde Santa Eulalia del Río, que se convertirá en uno de los grandes centros de la competición. Ese mismo día se disputarán también las modalidades Maratón, Media Maratón y 10K, configurando una jornada con cuatro distancias y diferentes niveles de exigencia.

El evento mantendrá además uno de sus grandes rasgos de identidad. El viernes 27 de noviembre se celebrará la tradicional carrera nocturna de 10 kilómetros, con el recorrido por el recinto amurallado de Dalt Vila como uno de sus grandes atractivos. El domingo 29, la competición llegará a su final con una nueva 10K diurna en Santa Eulalia del Río, completando tres jornadas de trail en diferentes escenarios de la isla.

La pasada edición volvió a contar con una notable presencia de corredores de élite, con nombres como Antonio Martínez, María Teresa La Chica, Gemma Arenas, Pablo Ibáñez, Pau Capell, Pau Benejam, Bel Calero, Enric Pons, Ainara Arkarazo, Julen e Iván Calvó, Laura Figueiredo, Jesús Gil, Marc Bernades y Carina Helmreich, entre otros.

El evento también dejó momentos que trascendieron la competición, como la participación de Maria Petit, corredora invidente que completó los 30 kilómetros acumulados de las tres etapas junto a Pol Makuri, atleta que nació con hemiparesia y que ejerció como uno de sus guías.

La Canon, una nueva forma de vivir 3 Días Trail Ibiza

Otra de las novedades de esta decimotercera edición es La Canon, una nueva modalidad pensada para vivir el trail en equipo y compartir el esfuerzo hasta cruzar juntos la línea de meta. Cada equipo estará formado por cuatro integrantes y afrontará de manera progresiva las cuatro distancias del sábado: el primer corredor comenzará la Ultra; en Portinatx se incorporará el segundo para completar juntos la Maratón; en Cala Sant Vicent se sumará el tercero para afrontar la Media Maratón; y en Es Canar se unirá el cuarto integrante para completar los últimos 10 kilómetros. Los cuatro deberán entrar juntos en meta.

La edición de 2026 contará además con una nueva medalla finisher, diseñada como recuerdo de la experiencia para los participantes que completen sus respectivos desafíos del sábado.

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Con más de 1.000 inscritos, 43 nacionalidades representadas y todavía más de dos meses por delante, 3 Días Trail Ibiza encara una nueva edición con el objetivo de seguir creciendo y superar los registros alcanzados en 2025.