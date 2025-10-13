3 Días Trail Ibiza pulveriza el récord de inscripciones y tendrá un suculento premio para los ganadores

Con más de 1.000 atletas inscritos, y a 45 días de que dé comienzo la competición, 3 Días Trail Ibiza (3DTI) ha alcanzado un récord histórico en sus doce años de trayectoria. La prueba, que se celebrará del 28 al 30 de noviembre, se perfila como la edición más exitosa hasta la fecha, superando todos los registros anteriores de participación en este periodo pre-evento.

El paraíso ibicenco acogerá a runners procedentes de 35 países, con una destacada presencia internacional liderada por Francia, Reino Unido y Países Bajos. La dimensión global de la prueba se refleja también en la participación de atletas de Argentina, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, consolidando a Ibiza como destino mundial de trail running.

Los datos refuerzan el carácter internacional y desestacionalizador del evento: el 70% de los participantes provienen de fuera de las Islas Baleares, lo que refuerza el impacto económico y turístico de la prueba en temporada baja.

Especialmente destacable es la participación femenina, que se mantiene en el 42% del total de inscritos. En la modalidad ‘3 Días + 10K Starter’, las mujeres superan incluso a los hombres, representando el 55% de los participantes, un dato que refleja el crecimiento del trail running entre el público femenino.

"Estamos viviendo un éxito sin precedentes que supera todas nuestras expectativas", declara Fátima Blázquez, directora de la carrera. "Esta 12ª edición se presenta como histórica no solo por los números de participación, sino por la calidad de la organización y el diseño de los recorridos. La proyección internacional de 3 Días Trail Ibiza está en pleno crecimiento, y eso nos llena de orgullo y responsabilidad".

Blázquez lanza un mensaje a los indecisos: "Quedan plazas, pero se están agotando rápidamente. Este es el momento para que quienes aún dudan den el paso y vivan una experiencia única en un escenario incomparable. Los dorsales para la modalidad ‘3 Días con 10K Starter’ están a punto de agotarse".

Pau Capell y Núria Picas confirman su presencia

La edición 2025 contará con la participación de figuras destacadas del trail running internacional. Pau Capell, uno de los corredores más legendarios del panorama mundial, debutará en 3 Días Trail Ibiza. Capell, conocido por su victoria en la Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) en 2019 y sus múltiples éxitos en carreras de ultradistancia, añade un atractivo especial a esta edición.

Por su parte, Núria Picas regresa por tercer año consecutivo a la prueba ibicenca. La atleta catalana, referente del trail running femenino con victorias en algunas de las carreras más prestigiosas del mundo, ha encontrado en Ibiza un evento que combina competición de alto nivel con el disfrute del entorno natural de la isla.

Plaza directa para The North Face Transgrancanaria

Los ganadores de la 3 Días Trail Ibiza obtendrán una plaza directa para The North Face Transgrancanaria 2026, una de las citas más emblemáticas del calendario internacional, que se celebrará del 4 al 9 de marzo de 2026. Dado que la Transgrancanaria agotó sus más de 5.000 dorsales con meses de antelación, esta plaza directa representa un incentivo adicional de gran valor para los competidores de la prueba ibicenca.

3 Días Trail Ibiza fusiona actividad física de alto nivel, atractivo turístico y la belleza natural de la isla en un formato único que propone tres días inigualables de carreras de montaña. El evento arranca el viernes con una espectacular carrera nocturna de 10 kilómetros que atraviesa la histórica muralla de Dalt Vila, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ofreciendo una experiencia única bajo las estrellas. El sábado constituye la jornada central, con cuatro distancias para todos los niveles: la prueba corta de 10K Starter, la exigente Media Maratón, el Maratón y el desafío del Ultra Trail, que pondrá a prueba a los corredores más experimentados. La competición concluye el domingo con un circuito diurno de 10K en Santa Eulalia, permitiendo a los participantes disfrutar de las vistas del Mediterráneo con la luz del día.

Los impresionantes senderos que discurren entre el litoral y las cumbres de la isla consolidan a Ibiza como un polo deportivo de primer nivel más allá de los meses estivales, demostrando el potencial de la isla para el turismo activo y sostenible durante todo el año.