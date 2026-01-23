La 3 Días Trail Ibiza de 2026 ya tiene fecha de apertura de inscripciones

Ibiza ya tiene marcada en rojo su próxima gran cita de montaña. El 3 Días Trail Ibiza 2026 abrirá inscripciones el 14 de febrero para una decimotercera edición que se disputará del 27 al 29 de noviembre y que llega con novedades de peso, tanto para el corredor popular como para quien busca un reto con “sello” competitivo.

La organización quiere capitalizar el empuje de 2025, una edición que disparó la dimensión internacional del evento: más de 1.200 atletas, 41 nacionalidades, un 65% de participantes llegados de fuera de Baleares y un dato que ya no es anecdótico en trail: 41% de participación femenina. El mensaje es claro: Ibiza no solo engancha por paisaje, también por ambiente… y por el tipo de experiencia que propone fuera de temporada alta.

El gran gancho de 2026 será la puesta en escena. La carrera se abre el viernes 27 a las 19:00 con una etapa nocturna de 10 km (dos vueltas de 5 km) desde el Parque de la Sargantana. Un guiño directo al espectáculo: paso por Dalt Vila (Patrimonio de la Humanidad) y por la necrópolis púnica, con esa mezcla de piedra, historia y frontal que convierte una noche normal en un recuerdo.

El sábado 28 cambia el mapa: Santa Eulalia del Río pasa a ser el nuevo centro de operaciones y acogerá la meta de las cuatro distancias en el Paseo S’Alamera. En el menú: Ultra (75,5 km) con salida a las 6:30 desde Santa Eulalia; Maratón (41 km) a las 9:30 desde Portinatx; Media Maratón (23,5 km) a las 11:00 desde Cala Sant Vicent; y Starter (11,8 km) a las 11:15 desde Es Canar. El domingo 29, cierre con otro 10K a las 11:00, salida y meta en el mismo Paseo S’Alamera.

A todo ello se suma un extra competitivo: la Ultra será el Campeonato de Ultra Trail de Illes Balears y la Maratón acogerá el Campeonato de Larga Distancia. Y, en clave de paridad, llega una nueva categoría de parejas mixtas y parejas femeninas en Maratón y Ultra: una invitación a correr en equipo y a seguir empujando el crecimiento femenino.

Desde el 14 de febrero, habrá inscripción para etapas sueltas, modalidad 2 días o los 3 días completos, con precio especial para los 50 primeros y obsequio finisher para quienes crucen la meta. Ibiza, otra vez, promete cerrar noviembre con barro, luz y una línea de salida cada vez más internacional.