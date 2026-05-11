25 años después, Zegama continúa siendo Zegama

Hubo un tiempo en el que la Zegama-Aizkorri era solo una carrera de pueblo. Un desafío entre el barro, la niebla y los pastos en pleno corazón de Euskadi. Un recorrido nacido de la montaña y de quienes vivían en ella. Sin focos. Sin retransmisiones. Sin la presión de millones de miradas ajenas.

Veinticinco años después, la prueba guipuzcoana conserva gran parte de aquella identidad. Y probablemente ahí reside el secreto de su leyenda. Mientras el trail running se transformaba en una industria global, Zegama nunca dejó de ser una carrera organizada por y para los amantes de la montaña.

Quizá ahora hay una avalancha de peticiones para solo unos pocos dorsales. Quizá hoy desfilan por sus senderos los mejores corredores del planeta. Quizá la carrera suma millones de impactos digitales y ocupa un lugar privilegiado en el calendario internacional. Pero cuando el reloj marca las nueve de la mañana y el pelotón abandona las calles del pueblo, todo sigue exactamente igual que siempre: el entusiasmo de su gente.

La carrera que nació como una forma de entender la montaña

La historia de Zegama no puede entenderse únicamente desde lo deportivo. Su origen está profundamente ligado al territorio, a la cultura montañera vasca y a la voluntad de dar vida al entorno del Parque Natural de Aizkorri-Aratz. La carrera apareció en un momento en el que el trail running era el pasatiempo de un nicho de deportistas casi residual. Las carreras de montaña eran pruebas artesanales y nacidas desde los clubes locales. Todo era una industria emergente.

Aquella primera edición apenas reunió a unos centenares de corredores en un recorrido duro, con varios tramos técnicos y condicionado por la meteorología. Y con el paso de los años el barro, las pendientes y la lluvia comenzarlo a dotarle de una idiosincrasia propia. No era una carrera rápida. Tampoco cómoda. Ni siquiera espectacular a la vista. Era salvaje, eso sí. Y precisamente por eso empezó a enamorar a quienes buscaban un producto auténtico.

Con el paso de los años Zegama maduró sin ser consciente de ello. Se consolidó como el Santo Grial de los corredores nacionales, y poco después en objeto de deseo de atletas de todo el planeta. La aparición de grandes figuras internacionales multiplicó su mística, pero también contribuyó a algo mucho más importante: la construcción de un relato colectivo alrededor de la carrera.

Porque Zegama nunca ha sido solo un recorrido. Es el sonido de los cencerros. Ese ilustre pasillo humano en el ascenso a Sancti Spiritu. El barro hasta las rodillas. La sensación única de correr en un estadio natural en mitad de la montaña. Es cultura deportiva del País Vasco.

Cuando Zegama se hizo inmortal

Durante años, las imágenes de la subida a Sancti Spiritu dieron la vuelta al mundo. Miles de aficionados abarrotando la falda de una montaña, protegiendo a los corredores formando ese icónico pasillo convirtieron la carrera en un emblema. Una suerte de Tour de Francia de la montaña. Una experiencia donde el público no es solo un complemento, sino parte esencial del espectáculo.

Allí empezó también el legado de algunos de los grandes mitos del trail running moderno. Los títulos de Kilian Jornet elevaron todavía más el prestigio de la prueba, convirtiendo su relación con Zegama en una de las historias más emblemáticas del deporte. Pero la carrera trascendió incluso a la figura de Kilian. Por sus senderos también se escribieron páginas inolvidables protagonizadas por Stian Angermund, Rémi Bonnet, Maite Maiora, Oihana Kortazar o Sara Alonso.

Cada edición añadía un nuevo episodio al legado. La nieve. Las lluvias torrenciales. Las remontadas imposibles. Las batallas épicas. El sufrimiento convertido en belleza.

Y mientras el trail running mutaba hacia carreras más rápidas y comerciales (“televisables”), Zegama mantuvo sus principios. Nunca quiso abandonar su identidad.

La paradoja de crecer sin vender el alma

Quizá el secreto de Zegama durante estos 25 años no haya sido consagrarse como una referencia mundial, sino hacerlo sin romper el equilibrio.

El trail running ha cambiado radicalmente desde aquel año 2002. El deporte se ha profesionalizado, llegaron las grandes marcas, los streaming, los contratos, la tecnología, la preparación científica y una exposición global impensable dos décadas atrás. Las carreras han crecido hasta transformarse en productos y muchas vendieron su alma con el fin de trepar en la escena internacional.

Zegama, en cambio, ha sabido evolucionar sin dejar de reconocerse a sí misma. A diferencia de tantas otras, puede mirarse al espejo con orgullo. Hoy millones de personas siguen la prueba desde cualquier parte del mundo y el nivel de su elenco de atletas es superlativo. Todos quieren estar y ganar prestigio.

Pero, más allá de esa evolución natural de este deporte, Zegama nunca ha cedido a la tentación capitalista. Tampoco ha suavizado su personalidad para agradar al gran público. No lo necesita. Sigue siendo montaña y pueblo. Sigue siendo una carrera fiel a su tierra y su gente. Un evento que despierta admiración en todo el planeta.

Más que una carrera

Con el paso del tiempo Zegama ha terminado convirtiéndose en algo difícilmente explicable, incluso para quienes la han vivido. Pocas carreras logran una conexión emocional tan fuerte con sus participantes, sus aficionados y su territorio. En Zegama, de hecho, no parece existir una separación clara entre organizadores, voluntarios, vecinos y atletas. Todo forma parte del mismo ecosistema.

Por eso quienes viven esta carrera desde dentro coinciden en señalar que aquello es algo diferente. Porque cuando uno atraviesa Sancti Spiritu entre miles de personas enloquecidas bajo la lluvia entiende que está viviendo algo más que una carrera. Es ya una tradición. Una liturgia irrenunciable. Por eso todos coinciden al definirlo: Zegama es Zegama.