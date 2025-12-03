Más de 210 km de pistas para estrenar el invierno
Grandvalira Resorts lidera el inicio con 150 km disponibles, mientras Pirineu365 ofrece actividades para todos los públicos con su nueva propuesta Flexipass
Las estaciones de Ferrocarrils y Andorra apuestan por una experiencia completa: nieve de calidad, propuestas lúdicas y gastronómicas, y una fuerte conexión con el entorno natural
Con la llegada del puente de la Inmaculada, el invierno se instala de forma oficial en los Pirineos. Las estaciones de Grandvalira Resorts en Andorra y las seis estaciones de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, agrupadas bajo la marca Pirineu365, dan el pistoletazo de salida a la temporada 2025-26 con un total combinado que supera los 210 kilómetros de pistas esquiables. Las recientes nevadas y las bajas temperaturas han permitido preparar el terreno a la perfección, ofreciendo a los esquiadores una nieve de excelente calidad.
En Andorra, Grandvalira arranca con más de 100 km esquiables y la conexión completa entre todos sus sectores prevista para el sábado. La estación ha adelantado la apertura de Pas de la Casa y Grau Roig al jueves 4, con forfaits especiales a 45 euros, mientras Soldeu, El Tarter, Canillo y Encamp se suman el viernes. Pal Arinsal también entra en acción el día 5 con más de 30 km disponibles, el 90% de los remontes operativos y su Winter Bike Park funcionando al 100%. Ordino Arcalís, que ya abrió el 27 de noviembre, tendrá el 65% del dominio disponible este fin de semana .
Por su parte, Pirineu365 inaugura la temporada el mismo viernes con más de 60 km de pistas repartidos entre La Molina, Vall de Núria, Vallter, Espot, Port Ainé y Boí Taüll. A destacar, el estreno del sistema Flexipass, un nuevo modelo de pago por uso que premia la fidelidad del esquiador: por 15 € anuales, se accede directamente a cualquier estación con el mejor precio garantizado y seguro incluido. A partir del día 17 esquiado, se deja de pagar, lo que representa una revolución para los esquiadores frecuentes.
La Molina arranca con el 40% del dominio abierto, su Snowpark y propuestas para toda la familia como el Parc d’Aventura o la Pista de Trineus. Vall de Núria, accesible en tren cremallera, combina entorno natural y actividades navideñas, mientras Vallter ofrece vistas al Mediterráneo y animación para los más pequeños. Espot y Port Ainé, en el Pallars, destacan por sus recorridos de raquetas y esquí de montaña. Boí Taüll, con la cota esquiable más alta del Pirineo, suma una nueva tirolina de invierno y una oferta lúdica ideal para los días festivos.
Après-Ski
Ambas regiones apuestan por mucho más que esquí. Las estaciones de Andorra despliegan una ambiciosa agenda de après-ski con la fiesta Brunch Electronik en L’Abarset y la Super Snow Bowl en Pas de la Casa. Además, se mantienen a pleno rendimiento sus propuestas gastronómicas con nombres como Jean Leon, Nandu Jubany o el nuevo Vacanal en Grau Roig .
Con más nieve en camino y un inicio de temporada de récord, los Pirineos se posicionan como uno de los destinos más completos de Europa para disfrutar del invierno.
