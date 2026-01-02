16.000 dorsales, récord histórico y un reto mayúsculo: el 10K Valencia va a por las plusmarcas femeninas

El próximo domingo 11 de enero, el 10K Valencia Ibercaja by Kiprun afronta una edición que ya es histórica antes de dispararse el pistoletazo de salida: 16.000 corredores inscritos, récord absoluto de participación, y una ambición deportiva que mira directamente a las grandes plusmarcas femeninas del atletismo europeo.

No es una exageración hablar del 10K más rápido del mundo. La prueba valenciana presume de tener los récords del mundo masculino y femenino, además de las mejores marcas europeas y españolas en categoría masculina. Un currículum que explica por qué, año tras año, la élite internacional marca en rojo esta cita en el calendario.

Uno de los grandes focos estará de nuevo en Andreas Almgren. El sueco regresa a Valencia tras firmar aquí una actuación para la historia en 2025, cuando paró el crono en 26:53, récord de Europa y primera vez que un atleta europeo bajaba de los 27 minutos en 10K en ruta. Almgren vuelve “a la capital del running mundial”, decidido a competir al máximo nivel en un circuito que ya forma parte de su biografía deportiva.

Desde dentro, la sensación es clara. “La respuesta de los corredores ha sido impresionante, con récord de inscritos y un grupo élite preparado para buscar marcas históricas. Valencia se ha consolidado como uno de los circuitos más rápidos del mundo y esperamos ver grandes actuaciones el 11 de enero”, explica José Enrique Muñoz Acuña, coordinador de atletas élite y director deportivo de la carrera.

Serán 120 atletas de élite mundial los que tomen la salida, con una presencia británica especialmente potente: 18 corredores (9 hombres y 9 mujeres) dispuestos a poner en serio peligro los récords nacionales del Reino Unido. A ellos se suman cerca de 300 subélite, todos acreditando menos de 30 minutos en hombres y 34 en mujeres, confirmando el atractivo internacional del evento también en categorías no profesionales.

Pero si hay un objetivo señalado, ese es el femenino. La escocesa Eilish McColgan emerge como una de las grandes protagonistas, con el punto de mira puesto en el récord de Europa, todavía en manos de Paula Radcliffe (30:21 en carrera mixta). McColgan acredita un 30:19, logrado en Manchester en una prueba exclusivamente femenina, y llega preparada para desafiar la historia en un escenario ideal.

En clave nacional, Marta García también quiere escribir su nombre con letras grandes. La atleta española ha confirmado su intención de atacar el récord de España, actualmente en poder de Carla Gallardo (31:11). Un reto mayúsculo en una carrera donde la mejor marca europea lograda hasta ahora es el 30:41 de Jessica Warner-Judd, un registro que podría quedar obsoleto este mismo domingo.

El apartado masculino español tampoco se queda atrás. Said Mechaal y Juan Antonio ‘Chiki’ Pérez, autor de un notable 27:45 en el 10K Valencia 2025, llegan en plena forma para firmar una actuación de nivel en un escenario que no perdona, pero sí recompensa a quien se atreve.

Con récord de dorsales, un circuito diseñado para volar y la élite mundial alineada, Valencia se prepara para otra jornada que promete quedarse en la memoria del atletismo de ruta. El cronómetro, como siempre, tendrá la última palabra.